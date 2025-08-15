思科年度財測 保守審慎

網通大廠思科（Cisco）上季營收與獲利優於預估，受AI基礎設施訂單帶旺，本季財測也超預期。儘管思科預期主權AI帶來的商機將積聚動能，但接下來的會計年度財測偏保守審慎。

思科13日表示，在截至7月底的一季，思科營收成長7.6%至147億美元；剔除一些項目後每股盈餘0.99美元，高於市場預期的146億美元與0.98美元。

展望今年度，截至明年7月底的全年度營收預估590億至600億美元，符合華爾街平均預估的595億美元，但不及一些分析師原先樂觀預期的逾610億美元。展望本季，預估營收146.5億至148.5億美元，高於分析師預估的146.2億美元。

思科與許多同業一樣，努力從AI支出熱潮受惠；思科公布在截至7月底的2025會計年度，AI相關營收約10億美元。然而，這塊領域競爭日益激烈，包括博通及去年剛完成收購瞻博網路（Juniper Networks）的慧與科技（HPE）都瞄準相同市場。

思科執行長羅卓克在財報會議中表示，上季AI基礎設施訂單超過8億美元，使得2025年度總額突破20億美元，是原先目標的兩倍以上。