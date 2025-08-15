思科年度財測 保守審慎

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

網通大廠思科（Cisco）上季營收與獲利優於預估，受AI基礎設施訂單帶旺，本季財測也超預期。儘管思科預期主權AI帶來的商機將積聚動能，但接下來的會計年度財測偏保守審慎。

思科13日表示，在截至7月底的一季，思科營收成長7.6%至147億美元；剔除一些項目後每股盈餘0.99美元，高於市場預期的146億美元與0.98美元。

展望今年度，截至明年7月底的全年度營收預估590億至600億美元，符合華爾街平均預估的595億美元，但不及一些分析師原先樂觀預期的逾610億美元。展望本季，預估營收146.5億至148.5億美元，高於分析師預估的146.2億美元。

思科與許多同業一樣，努力從AI支出熱潮受惠；思科公布在截至7月底的2025會計年度，AI相關營收約10億美元。然而，這塊領域競爭日益激烈，包括博通及去年剛完成收購瞻博網路（Juniper Networks）的慧與科技（HPE）都瞄準相同市場。

思科執行長羅卓克在財報會議中表示，上季AI基礎設施訂單超過8億美元，使得2025年度總額突破20億美元，是原先目標的兩倍以上。

網路 分析師 華爾街

延伸閱讀

美股早盤／PPI比預期熱打擊降息預期！道瓊跌200點 台積電ADR跌1%

美股漲不止 道指連兩日飆升400點 史指那指再創收盤新高

美光上調財測 法人：台股記憶體族群受惠有限

馬士基調高2025年全年財測

相關新聞

特談晶片銷陸協議 美財長：抽成輝達 將成「模板」

美國財長貝森特表示，最近與輝達（NVIDIA）及超微（AMD）達成的「15%抽成」協議，可能成為其他企業的「模板」。彭博...

美躉售通膨攀上三年高點 Fed 降息預期降溫 股市早盤走跌

在服務價格大漲帶動下，美國7月躉售通膨登上三年高點，與近來溫和的消費者物價數據形成鮮明對比，美國聯準會（Fed）降息預期...

法人紛加碼 比特幣突破12.4萬美元創新高

在機構投資人與企業等法人買盤簇擁下，比特幣昨天盤中突破十二點四萬美元，再度改寫新高紀錄，顯示投資人在全球風險資產狂歡中進...

美財長：日銀決策慢半拍 日本應升息

美國財長貝森特13日表示，日本銀行（央行）在因應通膨方面落後於情勢，這是美國財政官員罕見地對外國央行政策決定提出評論。消...

美國海運進口量 可能已觸頂

美國物流業高層13日表示，美國海運進口量7月可能已到頂，零售商爭相自中國大陸等地提前進口貨品，設法避開購物旺季產品可能面...

台積供應商關東電化火災 晶片業關注

客戶包括台積電、三星電子與鎧俠等大企業的日本工業氣體製造商關東電化工業，旗下一座工廠上周陷入祝融之災，已引發半導體供應鏈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。