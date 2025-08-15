台達電旗下泰達電兩年內營收 看增兩位數

泰國市值最高上市公司、台達電子（2308）在泰國的子公司泰達電執行長鄭安表示，受人工智慧（AI）相關技術需求攀升帶動，泰達電預料未來至少兩年營收將維持兩位數百分比的成長。

為擴大營運規模，這家生產資料中心和電動車零組件的公司正擴大投資。鄭安接受彭博電視訪問時說，泰達電也打算調高下半年業績預測，但未透露具體數字。

泰達電預估，網路和資料中心電源設備等AI相關產品，到今年底將占營收一半，高於最近一季的42%。隨著輝達等客戶在東南亞和其他地區擴張，以滿足生成式AI等服務的需求，泰達電也從中受惠。

鄭安說：「所有涉及AI的應用都會持續成長，這部位的業績不會減退。」

泰達電一大挑戰是美國對泰國出口加徵19%關稅，但鄭安表示並不太擔心，因泰達電「幾乎可以將關稅全數轉嫁給客戶」。美國市場占泰達電營收比重高達35%。

泰達電表示，下半年業績將受惠於部分關稅退款，這些關稅是泰達電今年先行替客戶繳納的。美國總統川普日前將泰國關稅稅率定在19%，低於先前揚言的36%。

隨著輝達和同業加快推出新一代AI硬體，泰達電和競爭對手必須供應從電源到散熱方案等各式配套，才能符合先進運算設備需求。穆迪（Moody's）預估，亞太地區資料中心服務量能到2030年將成長逾一倍，投資額將超過8,000億美元。

鄭安說：「動能相當強勁。資料中心業務是支撐我們營收和獲利的主力。」

泰達電股價自4月低點翻漲超過一倍，市值達600億美元，遠超本地同業。

泰達電正擴大在泰國的研發陣容，增加設計人員並切入散熱模擬工程等新領域。今年已招募逾100名工程師，在泰國研發人員增至約400人。