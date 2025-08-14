證實了！川普關稅推升美國物價 迄今最明顯的證據浮現

美國7月生產者物價指數（PPI）年增率達3.3%，是三年來最大增幅，且為目前為止證明川普2.0關稅推升通膨最明顯的徵兆。

根據美國勞工部勞動統計局（BLS）14日發布的最新數據，7月PPI年比增幅遠高於6月的2.4%，以及彭博訪調經濟學家預期的2.5%，且為今年2月來最大增幅。分析師指出，這可能預告與美國關稅相關的物價將顯著加速上揚。

最新數據顯示，儘管美國消費者物價仍屬溫和，但美國總統川普對貿易夥伴國加徵的關稅，已開始推升供應鏈上游的價格。

Northlight資產管理公司投資長札卡瑞里說，7月PPI年增率「顯示通膨正滲透經濟，即使消費者尚無感覺」。本周稍早公布的數據顯示，美國7月消費者物價指數（CPI）持穩於2.7%，未如經濟學家預期升至2.8%。

除標題數據外，剔除食物與能源的核心PPI指數年增幅2.8%，也高於市場預期的2.5%。

數日前，保守派智庫傳統基金會首席經濟學家安東尼（EJ Antoni），甫獲川普提名為BLS新任局長，接替1日遭川普開除的麥肯塔佛。川普因為不滿7月非農就業報告太弱，尤其5月和6月新增就業人數遭大幅下修，懷疑數據造假，憤而炒麥肯塔魷魚。

最新PPI報告公布後，美股下跌，美元和美國短期公債殖利率攀升，反映市場對聯準會（Fed）9月降息機率的預測小幅降至95%。

Academy證券公司總經策略主管齊爾說：「市場反應正確。這項數據欠佳，但與就業、租金和CPI數據相比，顯得微不足道。這不是很重要的資料點。然而，假如我是編製這份報告的人員，或許我得把履歷表灰塵撢掉了。」