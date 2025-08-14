搬中性利率當擋箭牌…貝森特否認籲Fed降息1.5個百分點 但說可先降1碼

美國財政部長貝森特表示，他並未呼籲聯準會（Fed）進行一連串降息，只是指出利率模型顯示，若要達到「中性利率」，應該要降息約1.5個百分點。

貝森特14日在接受福斯財經網專訪時，談到了他前一天對央行「可以開始進行一連串降息」的發言，他說：「我並不是在告訴Fed應該怎麼做。」

貝森特表示，「他想表達的是，若要達到中性利率，那就可能要降息約150個基點（6碼）」，所謂的中性利率就是既不刺激也不限制經濟的利率。Fed主席鮑爾曾在7月30日表示，「目前對於我們經濟的中性利率為何有很多種看法」，而根據鮑爾自己的估計，目前的利率為「溫和限制」。

對於一連串降息，貝森特表示，「我相信有那個空間，如果相信中性利率。我沒有在呼籲這麼做。我並未呼籲。我只說，中性利率大概需要降息150個基點」。

但貝森特也說，「如今情勢似乎更適合降息，Fed可以從25（個基點）著手，再加快步伐」。

Fed 7月宣布維持基準利率目標區間在4.25~4.5%。鮑爾和其他Fed官員多個月來已經表達，需要更多時間來評估總統川普調漲關稅對通膨和通膨預期的影響。

截至14日早盤，利率期貨反映出，市場預期到明年底前不會累積降息超過150個基點，並對下次Fed會議降息1碼的信心略為下降，因為早先發布的美國生產者物價指數（PPI）月增幅創下三年來最高。

此外，貝森特也在14日福斯專訪中提到，15日將舉行的「雙普會」，將會是美國和俄羅斯展開第二輪的會談的「開端」；他也表示，川普政府預計將在未來幾周公布大量有關藥品關稅的公告，美國將迎來醫藥工廠的建設熱潮。