美股早盤／PPI比預期熱打擊降息預期！道瓊跌200點 台積電ADR跌1%

美股三大指數14日早盤全面挫跌，道瓊工業指數跌214點，原因是上月生產者物價指數（PPI）升幅遠高於預期，縮減聯準會（Fed）9月降息的機率。

道瓊工業指數早盤跌近0.5%、標普500指數與那斯達克指數均跌約0.2%。費城半導體指數跌1.1%、台積電ADR跌1%。

美國勞工部統計局14日公布，7月PPI比前一個月躍升0.9%，遠高於市場預估的0.2%，並寫下2022年6月以來最大月升幅。

近兩個交易日，因7月消費者物價指數（CPI）顯示通膨升幅不大，華爾街掀起了9月可能降息的樂觀情緒。交易員甚至篤定Fed下次會議將降息，儘管部分決策官員仍呼籲應耐心觀望。不過，隨著最新公布的PPI比預期火熱，投資人再度將部分押注轉向下月維持利率不變。

受通膨數據偏熱影響，AMD與輝達等科技股分別跌約0.4%；思科年度第4季業績僅略優於預期，股價跌0.3%。

摩根大通與富國銀行股價也走低，受累於物價上漲恐衝擊消費力道與銀行的放貸活動。