美國7月PPI意外火熱！美股期指短線急跌 公債殖利率攀升
在服務價格大漲帶動下，美國7月躉售通膨登上三年高點，與近來溫和的消費者物價數據形成鮮明對比，美國聯準會（Fed）降息預期隨之降溫，美國股市期貨14日盤中應聲下跌，2年期公債殖利率走揚。
美國勞動統計局14日公布，7月生產者物價指數（PPI）比一個月前上漲0.9%，是2022年以來最大漲幅，和一年前相比攀升3.3%。相較之下，經濟學家原本預期美國7月PPI將比前月上漲0.2%，比一年前上揚2.5%。
美國7月PPI數據出爐後，美股道瓊工業指數期貨14日盤中下跌逾200點或0.5%；2年期公債殖利率上漲逾3個基點至3.722%。
