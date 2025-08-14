大數據分析露玄機？最狠空頭：AI飆股Palantir股價恐腰斬

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
AI軟體分析公司Palantir無疑是目前美國最火熱的動能股，今年來漲幅達144%，連標普500指數漲幅最大成分股也望塵莫及。路透
AI軟體分析公司Palantir無疑是目前美國最火熱的動能股，今年來漲幅達144%，連標普500指數漲幅最大成分股也望塵莫及。路透

美國今年漲勢最兇猛的人工智慧（AI）飆股，遇上華爾街最狠的股票放空高手，誰會勝出？根據大數據分析推測，結局可能是股價終究不敵地心引力，回跌幅度可達50%。

AI軟體分析公司Palantir無疑是目前最火熱的動能股，今年來漲幅達144%，連美股標普500指數漲幅最大成分股也望塵莫及。這麼一漲，Palantir的估值已高聳入雲。FactSet的資料顯示，這檔股票此刻的估值倍數是未來12個月預期盈餘的242倍、營收的137倍。

知名放空高手Citron Research創辦人雷夫特（Andrew Left）指出，這實在太離譜了。

雷夫特13日受訪時強調自己並非黑粉，事實上，他稱讚Palantir「在任務控制數據分析方面表現卓越，是一家了不起的公司」，執行長卡普是「令人敬畏的領導人」，問題在估值倍數太高。

他說：「如果這是一家史上最偉大的公司，而我們給它--比方說2023年的輝達（NVIDIA）--相同的估值倍數，這檔股票的估值還是得砍掉三分之二，降到像是股價營收比35倍。」

雷夫特說：「股價營收比或本益比這麼浮誇，而不拉回修正50%的公司，前所未見。」他指出，Palantir擅長分析大數據，總不能要投資人忽視這種根據大數據歸納出的結果。

雷夫特也提到，競爭對手Databricks營收與Palantir差不多，但擁有更多企業客戶，倘若如外傳在今年上市，屆時可能加重Palantir股價回跌壓力。

他坦承自己可能誤判，也不試圖在絕對高點放空。

