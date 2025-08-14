美媒：中國部分開源AI表現優於美國 引美方警覺

中央社／ 台北14日電

美媒報導，中國計劃將其開源人工智慧（AI）模型打造成全球標準的野心，引起美國政策制定者及企業警覺，因為擔心美國的開源AI模型可能被中國超越。而中國的部分開源AI模型，某些方面的表現已被認為優於美國的模型。

華爾街日報13日報導，中國今年以來在AI領域接連取得進展，從1月份推出的DeepSeek及其R1推理模型，到阿里巴巴手推出的通義（Qwen），再到7月以來接連推出的月之暗面（Moonshot）、智譜（Z.ai）及MiniMax等，都有提供用戶免費下載和修改的版本，它們正在推動中國AI技術在全球範圍採用。

報導提到，相形之下，相關的美國企業正感受到壓力。8月初，ChatGPT的開發商OpenAI便發布了第1個開源AI模型gpt-oss。

報導表示，在科技發展史上，行業標準的爭奪戰不一定會由技術最先進的參與者贏得，「易得性」和「靈活性」也會發揮作用，這正是中國在開源AI領域的進展，令華府和矽谷許多人擔憂的原因。

美國川普（Donald Trump）政府7月份發布的一份AI行動計劃提到，開源AI模型「可能在某些商業領域和學術研究中成為全球標準」，因此呼籲美國建立「基於美國價值觀的領先開放模型」。

就目前而言，開源AI領域的贏家回報甚微，他們花費數億美元開發模型，卻沒有直接回報。然而，中國官員不僅在AI領域，且在作業系統、半導體架構和工程軟體方面鼓勵開源研發。

有AI專家表示，中國由於擔心與美國技術的聯繫被切斷，因此正在將開源項目作為戰略後備和應急資源來扶持。美國官員就擔心，如果中國的AI模型主導全球，北京會設法利用這一點獲取地緣政治優勢，這可從中國在美中貿易戰中使用稀土作為籌碼即可看出。

除了政治考量，開源AI模型正在企業的應用市場競逐。許多客戶青睞開源AI，因為他們能自由地對其進行調整，並部署在自家電腦系統上，但仍可確保敏感資訊留存在內部。

根據研究公司Artificial Analysis數據，自2024年11月以來，中國頂尖開源模型的綜合性能，已經超越了美國最好的開源模型。透過數學、編碼和其他維度的能力對模型進行評級，該公司發現，阿里巴巴Qwen3其中一個版本，便優於OpenAI的gpt-oss模型。

然而，阿里巴巴開發的模型參數量，幾乎是OpenAI模型的2倍，這代表處理簡單任務時，Qwen可能需要消耗更多的算力完成同樣的工作。亞馬遜雲科技（Amazon Web Services）即表示，在其基礎設施上運行的gpt-oss，就比中國DeepSeek的R1更具成本效益。

根據報導，許多工程師、特別是亞洲工程師們發現，中國的AI模型在理解當地語言和捕捉文化細微差別方面，往往更為出色。中國AI模型在訓練時使用了更多中文數據，而中文與其他一些亞洲語言存在相通之處。日本工程師宇佐美信一（Shinichi Usami）最近為客戶開發了一款客服聊天機器人，他便選擇了阿里巴巴的Qwen。

宇佐美信一表示，在使用一款較先進的美國AI模型時，聊天機器人有時難以理解用戶話語中的隱含意圖，而且回答有時可能不夠禮貌。然而，Qwen似乎能更好地處理這些細微之處。

在中國競爭異常激烈的AI行業，各企業起初聚焦在閉源模型上的價格戰。近幾個月來，隨著各企業為爭奪用戶採用和公眾認可展開激戰，激戰已蔓延到開源模型領域。有專家認為，中國開源AI這場達爾文式（指適者生存）的生死博弈，將淘汰許多現有的市場參與者，但也會孕育出強大的企業。

美國 OpenAI 語言

