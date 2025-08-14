英國第2季GDP成長0.3% 優於預期但仍有挑戰

快訊

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導

最新公布的數據顯示，英國第2季經濟成長率為0.3%、優於預期，但受川普關稅措施和英國提高企業營業稅影響，擴張幅度較第1季放緩，顯示經濟仍面臨挑戰。

法新社報導，英國國家統計局（ONS）發表聲明說，英國4至6月國內生產毛額（GDP）高於分析師預估的0.1%，但較前1季的0.7%增幅大幅放緩。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）表示，今天公布的經濟數據釋出正面訊號，第2季成長「延續今年一開始的強勁成長走勢」。

她在另一份聲明中強調，「若要打造對勞工有利的經濟，仍需更多努力」。英國工黨（Labour Party）執政第1年來，經濟仍面臨難以大幅擴張的困境。

統計局數據顯示，上季營建和服務業有所成長，抵銷製造業下滑的影響。

統計局經濟數據主任馬凱恩（Liz McKeown）指出，「本季成長由服務業帶動，其中電腦程式設計、醫療與租車等領域都有所成長」。

