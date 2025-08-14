聽新聞
潛力無限？狠嗆OpenAI後 馬斯克盛讚「它」最可能成為AI王者
全球首富、xAI執行長馬斯克13日罕見稱讚競爭對手Google，認為Google成為人工智慧（AI）龍頭業者的潛力最大。
馬斯克在X上說：「如果排除真實世界AI，目前Google運算優勢最強，成為龍頭業者的可能性最高。」
不過，馬斯克也強調，情況數年後可能改變。馬斯克說：「大型AI業者在可預見的未來將持續蓬勃發展，xAI也不例外， 能做的事可多著呢！」
Google近來持續大舉投資AI，上月宣布今年資本支出已提高100億美元至850億美元。Google執行長皮伽（Sundar Pichai）表示，市場對晶片與Google AI產品的需求已增加，提高資本支出將有助於滿足這些需求。
相較之下，馬斯克與OpenAI和該公司執行長奧特曼（Sam Altman）的爭執愈演愈烈。馬斯克11日表示，xAI將立即對蘋果採取法律行動，認為蘋果旗下App Store排名偏袒OpenAI。馬斯克去年也指控OpenAI與微軟合作，已違反該公司非營利使命。
OpenAI由馬斯克與奧特曼等人在2015年創立，馬斯克2018年離開董事會後，與奧特曼的關係走向惡化。
