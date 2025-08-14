Google加碼90億美元 擴建奧克拉荷馬AI及雲端設施
美國科技巨擘谷歌今天宣布，未來兩年將額外投入90億美元（約新台幣2700億元），擴建美國奧克拉荷馬州的雲端及人工智慧（AI）基礎設施。
路透社報導，谷歌（Google）將在奧克拉荷馬州城市斯蒂爾沃特（Stillwater）建造新資料中心園區，同時擴建位於該州普里耶（Pryor）的現有設施，以提升美國AI及雲端效能，並推動教育與人才培育計畫。
科技巨頭間的競爭日益加劇，促使各家企業重金打造新資料中心、強化人才培育，以因應對AI服務的需求不斷成長。
谷歌說明，已有部分投資金額納入公司先前公布的2025年資本支出計畫，其餘資金則會在未來陸續投入。
谷歌母公司Alphabet上個月將年度資本支出計畫從先前的750億美元，大幅提高至850億美元左右，並預告明年還會增加支出。
面對中國對手強勢競爭，加上投資人對報酬不如預期感到失望，Alphabet及其同業為自己重金投資AI辯護，表示這對推動成長、改善產品至關重要。
