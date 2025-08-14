美俄元首峰會前夕 亞股跌多漲少

快訊

中央社／ 東京14日綜合外電報導
投資人正緊盯預計明天登場的美俄元首峰會，亞洲股市今天跌多漲少。圖／美聯社
投資人正緊盯預計明天登場的美俄元首峰會，亞洲股市今天跌多漲少。比特幣在亞洲早盤創下新高價位，日經225指數連漲2日後，今天收低。

法新社報導，在美國立法帶來利多和美股漲勢帶動下，加密貨幣比特幣今天在亞洲早盤觸及12萬4500美元新高價位，隨後回落。

線上貨幣交易平台XS.com高級市場分析師哈森（Samer Hasn）表示：「加密貨幣市場正處於基本面非常有利的時期。」

近期公布的數據顯示美國通膨率大致和緩，助攻日股基準日經225指數昨天連續第2天創收盤新高，但今天收盤下挫1.45%，終止連2日的漲勢。

亞股方面，東京、香港、台北、馬來西亞及馬尼拉股市收黑；首爾、雪梨及威靈頓股市收紅。

美國總統川普（Donald Trump）屢次公開呼籲聯邦準備理事會（Fed）降息，而財政部長貝森特（ScottBessent）則是施壓日本中央銀行日本銀行（BOJ）的總裁調升基準利率。

投資人也正緊盯川普和俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）預計15日舉行針對俄烏終戰的會談。

