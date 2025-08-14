台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
日本關東電化工業是台積電熊本廠三氟化氮供應商之一。美聯社
客戶包括台積電三星電子與鎧俠等大企業的日本工業氣體製造商關東電化工業，旗下一座工廠上周陷入祝融之災，已引發半導體供應鏈可能中斷的憂慮。

這座工廠位於日本群馬縣澀川，7日慘遭火舌吞噬。關東電化表示，這場火災導致一名員工死亡，一人受傷，澀川廠兩條生產線其中一條部分受損，當局已勒令該廠暫停運作。

三氟化氮是一種有毒氣體，用於在製造晶片時清潔基板製程腔體。日刊工業新聞報導，關東電化是台積電熊本廠三氟化氮供應商之一。岩井Cosmo證券資深分析師齊藤和嘉則表示，Sony與美光科技（Micron）也是關東電化客戶。

鎧俠發言人表示，這場火災不會立即衝擊鎧俠產量或7至9月獲利，原因是該公司有其他氣體來源及剩餘庫存。Sony集團半導體部門則拒絕置評，表示Sony未公布供應商名單。

日本製三氟化氮有九成來自關東電化，三井化學5月宣布計劃明年3月底停產三氟化氮，理由是價格競爭持續加劇與原物料成本上漲。齊藤和嘉表示，如果關東電化澀川廠長期關閉，為滿足人工智慧（AI）需求而產能全開的晶片製造商，產能吃緊情況可能進一步惡化。

