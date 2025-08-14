快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

槓上台積電？傳三星將在日本設先進封裝研發中心 投資250億日圓

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
半導體業界人士表示，三星電子將在日本橫濱設立先進晶片封裝研發中心。美聯社
半導體業界人士表示，三星電子將在日本橫濱設立先進晶片封裝研發中心。美聯社

半導體業界人士表示，三星電子將在日本橫濱，設立先進晶片封裝研發中心，投資額250億日圓（1.7億美元），反映與台積電在這個市場的競爭加劇。

韓國經濟新聞報導，三星的橫濱研發中心，預定2027年3月開幕，以便與日本半導體材料商與設備製造商加強合作，包括迪思科（DISCO）、Namics、Resonac等。

研發中心由橫濱港未來Leaf的零售房產改建，將設置實驗室和試產產線。三星已買下建物，總面積達47,710平方公尺，為該公司十年來首次在日本購入大樓。橫濱市2023年12月宣布，三星擬於該市打造研發中心，將提供25億日圓補助。

對三星來說，封裝是一站式晶圓代工服務的關鍵，台積電在這個領域明顯領先。台積2019年在東京大學創設研究室，推進封裝技術。三星也打算從東京大學延攬大量碩博士生，東大距離橫濱的車程在一小時內。

日本 半導體 台積電 三星電子

延伸閱讀

台積副法務長謝福源：首創營業秘密智慧管理博覽會 提升創新與競爭力

壽司大師奧谷和誠美味登船！公主遊輪揭曉史上規模最大 日本市場計畫

不只是轉機點 NARITA BEYOND開啟日本成田機場周邊旅遊新體驗

日本北海道傳熊襲擊人 1登山客生死不明、警方出動救援

相關新聞

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

客戶包括台積電、三星電子與鎧俠等大企業的日本工業氣體製造商關東電化工業，旗下一座工廠上周陷入祝融之災，已引發半導體供應鏈...

槓上台積電？傳三星將在日本設先進封裝研發中心 投資250億日圓

半導體業界人士表示，三星電子將在日本橫濱，設立先進晶片封裝研發中心，投資額250億日圓（1.7億美元），反映與台積電在這...

4月堅守多頭論調 威爾森和哈維美股預測果然高明

美股4月大幅回檔，華爾街多位策略師連忙調降美股展望，但摩根士丹利威爾森（Michael Wilson）和原富國證券策略師...

綠洲合唱團復出巡演恐推升物價！英降息決策變得更棘手

英倫搖滾天團綠洲合唱團（Oasis）舉辦復出巡迴演唱會，門票已銷售一空。外界擔心，倘若開唱日期強碰數據蒐集日，恐怕會推升...

美債殖利率再倒掛、3個月期高於10年期 專家示警衰退風暴恐逼近

美債殖利率日前再出現倒掛，3個月期公債殖利率高於10年期，針對此一現象，FXTM富拓特約分析師陳文操認為，反映出市場對降...

路透：美暗裝追蹤器 查AI晶片走私中國

根據兩位知情人士透露，美國當局已經有針對性地在他們認為遭到非法轉運至中國風險很高的先進晶片出貨中，祕密安裝定位追蹤裝置。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。