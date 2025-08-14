4月堅守多頭論調 威爾森和哈維美股預測果然高明

美股4月大幅回檔，華爾街多位策略師連忙調降美股展望，但摩根士丹利威爾森（Michael Wilson）和原富國證券策略師哈維（Christopher Harvey）卻獨排眾議，堅持看多，最後證明他們的判斷是正確的。

標普500指數自4月低點迄今反彈30%，迫使4月由多轉空的策略師又紛紛轉而調高預測。

Roundhill Investments行長馬薩（Dave Mazza）說：「往往在這種時候，紀律才最重要。好的策略師會相信自己的方法，而不是市場的信心。現在來看，堅持紀律、毫不退縮的人最為高明。」

威爾森堅持標普500指數12個月目標價6,500點，僅略高於當前水準，並建議客戶逢低布局。哈維則維持年終預測7,007點，這在華爾街預測中算很高的，他押注降息和放鬆管制將推升美股。

哈維上個月離開富國證券前，曾在彭博「Surveillance」節目上說：「我們經歷過川普1.0，知道他的風格，先把狀況推到極致，然後再收回。」他說，美股基本面依然穩健，主要歸功於大型科技股的強勢表現。

威爾森則將他的看多歸因於摩根士丹利的市場信心指標顯示，4月7日當天市場「全然繳械」，以及分析師調升每股盈餘（EPS）預測的比率大幅回升。

他周三在電子郵件中說：「這兩項指標結合起來，顯示反彈會很猛。我們原本在2025年預測中就料到這波回檔，認為新政府會在上半年一次釋放所有利空。他們確實這麼做了，只是速度和力度比我們預期更快、更猛烈。」

4月的美股重挫一度動搖了許多原本在年初看多的預測人士信心。去年12月，彭博追蹤的19位策略師平均預測標普500指數今年會上漲13%，達到6,614點。但到了5月，這些人將漲幅預測大幅下修至僅2%，下修速度比2020年疫情初期還快。進入6月後，多數人又重回看多陣營。標普500指數周三收在6,466.58點，今年來漲幅達10%。

這種預測大幅修正並不常見，因為策略師通常會依賴模型，以長線視角來推估市場表現。但在川普任內，政策急轉彎頻繁改變市場前景，讓這套方法屢屢受挫。

相比之下，威爾森和哈維的堅定樂觀果然是先見之明，高盛、花旗和美國銀行的策略師，卻多次翻轉看法。

Solus Alternative 資產管理首席經濟學家兼策略師Dan Greenhaus 說：「從自上而下的角度看風險資產市場，需要在兩種經常相互牴觸的架構間取得平衡：短期波動和中期基本面。忽略前者說是很容易，但有時前者會影響後者。知道什麼時候會影響，更重要的是什麼時候不會，這往往就是成為先知先覺和後知後覺的分水嶺。」