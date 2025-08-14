快訊

這位有表決權的FOMC委員反對Fed貿然轉向降息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
古斯比在FOMC是偏鷹的委員。路透
儘管金融市場愈來愈確定聯準會（Fed）將於9月中降息，但美國芝加哥地區聯邦準備銀行總裁古斯比（鴿派轉為強鷹，今年有投票權）13日警告，決策官員在通膨完全獲得控制之前不會「突然傾向」降息。

古斯比發出強烈的「鷹派」語調，表示Fed在將通膨壓低到2%目標的過程中，可能將面臨一段「艱難時期」。他表示，「你們最不要指望的，就是Fed突然傾向降息。我了解為何市場景氣循環模型認為降息很快就會來臨。但這並不是我認為Fed應該如何運作的思維」。

由於7月就業報告疲軟，加上消費者物價指數（CPI）相對良好，促使市場預期9月將會降息1碼；但古斯比的談話顯示Fed官員並不完全認同此種看法。

財政部長貝森特13日表示，Fed應該考慮在9月會議時降息2碼。但古斯比表示，7月就業報告的數據顯示，美國就業市場仍比表面更強；而且CPI報告的一些細節令人擔憂Fed壓制通膨的工作已不再是處於「黃金路徑」上。

他表示，他「確定」不會「在時機並不成熟時」放手，且決心維持利率不變；他認為Fed仍應提高警覺。他指出，「如果（服務類物價漲幅偏高）持續，我們在回到2%的過程中將會有一段難艱時期」。

7月整體CPI年升2.7%，與6月相平；但核心CPI升幅卻從2.9%上升到3.1%。古斯比表示，「之前兩個月通膨數據相當低，而且有利，現在則出現一些令人擔憂的成分」。

Fed CPI 通膨

