美債殖利率再倒掛、3個月期高於10年期 專家示警衰退風暴恐逼近

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美債殖利率日前再出現倒掛，3個月期公債殖利率高於10年期，針對此一現象，FXTM富拓特約分析師陳文操認為，反映出市場對降息的堅定預期，但同時也折射出投資人對未來經濟成長與通膨的悲觀看法。

陳文操分析，通常情況下，受金錢時間價值影響，美債殖利率曲線應呈現向右上方傾斜，也就是長債殖利率應該高於短債，而當長債殖利率高於短期，說明市場相信未來利率會下降。而3個月和10年期美債殖利率的倒掛，被視為經濟衰退的前兆。這一閃爍已久的警示信號是否最終應驗，市場將拭目以待。

諾貝爾經濟學獎得主薩繆爾森（Paul Samuelson）認同殖利率倒掛的預警效果；他曾表示：「自1955年來，每次經濟衰退前殖利率曲線都會出現倒掛，約延遲6至24個月出現，沒有理由期望這次會不一樣」。

陳文操分析，美國聯準會副主席鮑曼（Michelle Bowman）上周末表示，美國就業市場「弱得驚人」的數據，更加強化她對降息必要性的信念。鮑曼是上月底FOMC會議上投票支持降息的兩位官員之一。此次她更直言，聯準會今年應降息三次，而2025年剩下的議息日程中，剛好只剩三次會議。

陳文操擁有逾20年股票、外匯、商品等市場成功交易經驗。在交易實戰中注重跨市場價值挖掘和對比，並建立一套以時間、空間、成交量、與價格為核心參考的技術分析系統。

