xAI共同創辦人另起爐灶　馬斯克陷入高層出走危機

馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧（AI）新創公司xAI共同創辦人巴柏許金（Igor Babuschkin）今天宣布已離開xAI，計劃創立專注於AI安全領域的投資公司。近期已有多位高層離開馬斯克旗下企業。

路透社報導，巴柏許金在社群平台X寫道：「今天是我在xAI的最後一天」，並說明他的新公司「巴柏許金創投公司」（Babuschkin Ventures）將支援AI安全研究及開發這種技術的新創公司。

巴柏許金曾擔任OpenAI及谷歌（Google）旗下DeepMind工程師，他描述xAI早期投入建造基礎設施與模型，他創造了許多打造及培訓的基本工具，後來還負責監督基礎設施、產品及AI應用的工程工作。

馬斯克2023年創立xAI迎戰科技巨擘對AI科技的推動，批評產業龍頭的審查過度與安全標準鬆散。

巴柏許金的離去正值其他AI公司如OpenAI、谷歌及Anthropic競爭加劇、投注資源於訓練及部署先進系統之際，xAI的法務主管基爾（Robert Keele）本月稍早也離開xAI。

馬斯克旗下X平台數個月前併入xAI後，X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）也於7月離職。

馬斯克目前也正應對特斯拉（Tesla）高層出走問題。