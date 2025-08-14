加密貨幣交易所Bullish上市首日狂飆84% 市值逼近百億美元

由矽谷傳奇創投家提爾（Peter Thiel）支持的加密貨幣交易所Bullish在上市首日股價暴漲84%，凸顯投資人對數位資產股票的強勁需求。

Bullish首次公開發行股票（IPO）籌得11億美元資金，發行價定在每股37美元，13日上市後一度飆漲至118美元。不過瘋狂漲勢在午後消退，收盤報每股68美元，仍較發行價大漲83%，完全稀釋後公司市值接近100億美元。

據知情人士透露，這次IPO的超額認購倍數超過20倍，其中約三分之一的投資申購完全沒有分到股票。

Bullish總裁泰爾（Chris Tyrer）向金融時報表示：「公開資本市場正展現出希望投資於聚焦於加密領域的企業。」他也指出，穩定幣營運商Circle Internet在6月上市後，股價曾大漲一波。

Bullish上市之際，比特幣價格逼近歷史新高，反映美國總統川普逆轉拜登前朝政府對數位資產的打壓政策。加密企業在2024年美國大選投入數億美元遊說資金，而川普家族本身也大量投資加密產業。今年7月，美國眾議院通過立法監管穩定幣，這是首個由國會批准的主要加密貨幣立法。

Bullish的早期投資者包括提爾、美國加密億萬富豪諾沃格拉茲（Michael Novogratz）及英國避險基金經理人霍華德（Alan Howard），其中霍華德已出售其持股。泰爾說，提爾並未實際參與Bullish的日常營運。

Bullish註冊地在開曼群島，自詡為「聚焦機構投資者」的數位資產交易所，其交易量主要來自量化交易員和避險基金的現貨交易。公司資產負債表上持有大量比特幣和穩定幣。該公司今年首淨損3.49億美元，不如去年同期1.05億美元淨利的成績。該公司擁有聚焦加密貨幣消息的媒體CoinDesk。