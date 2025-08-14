快訊

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

楊柳颱風昨亂桃機！多家航班轉降 星宇4次降落不成 長榮也外海狂繞

加密貨幣交易所Bullish上市首日狂飆84% 市值逼近百億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
加密貨幣交易所Bullish在上市首日股價暴漲84%，董事長Brendan Blumer（圖中黑色西裝者）與執行長Tom Farley（格紋西裝者）與員工在紐約證交所前合照。路透
加密貨幣交易所Bullish在上市首日股價暴漲84%，董事長Brendan Blumer（圖中黑色西裝者）與執行長Tom Farley（格紋西裝者）與員工在紐約證交所前合照。路透

由矽谷傳奇創投家提爾（Peter Thiel）支持的加密貨幣交易所Bullish在上市首日股價暴漲84%，凸顯投資人對數位資產股票的強勁需求。

Bullish首次公開發行股票（IPO）籌得11億美元資金，發行價定在每股37美元，13日上市後一度飆漲至118美元。不過瘋狂漲勢在午後消退，收盤報每股68美元，仍較發行價大漲83%，完全稀釋後公司市值接近100億美元。

據知情人士透露，這次IPO的超額認購倍數超過20倍，其中約三分之一的投資申購完全沒有分到股票。

Bullish總裁泰爾（Chris Tyrer）向金融時報表示：「公開資本市場正展現出希望投資於聚焦於加密領域的企業。」他也指出，穩定幣營運商Circle Internet在6月上市後，股價曾大漲一波。

Bullish上市之際，比特幣價格逼近歷史新高，反映美國總統川普逆轉拜登前朝政府對數位資產的打壓政策。加密企業在2024年美國大選投入數億美元遊說資金，而川普家族本身也大量投資加密產業。今年7月，美國眾議院通過立法監管穩定幣，這是首個由國會批准的主要加密貨幣立法。

Bullish的早期投資者包括提爾、美國加密億萬富豪諾沃格拉茲（Michael Novogratz）及英國避險基金經理人霍華德（Alan Howard），其中霍華德已出售其持股。泰爾說，提爾並未實際參與Bullish的日常營運。

Bullish註冊地在開曼群島，自詡為「聚焦機構投資者」的數位資產交易所，其交易量主要來自量化交易員和避險基金的現貨交易。公司資產負債表上持有大量比特幣和穩定幣。該公司今年首淨損3.49億美元，不如去年同期1.05億美元淨利的成績。該公司擁有聚焦加密貨幣消息的媒體CoinDesk。

資產 美國大選 避險基金

延伸閱讀

大豐電資產 納入比特幣

研究證實和另一半「講八卦可增進感情」 同性伴侶效果更好

上市櫃首家！大豐電將「比特幣」納入長期戰略儲備

大而美法案過關 美國巨頭企業可望延續

相關新聞

綠洲合唱團復出巡演恐推升物價！英降息決策變得更棘手

英倫搖滾天團綠洲合唱團（Oasis）舉辦復出巡迴演唱會，門票已銷售一空。外界擔心，倘若開唱日期強碰數據蒐集日，恐怕會推升...

美債殖利率再倒掛、3個月期高於10年期 專家示警衰退風暴恐逼近

美債殖利率日前再出現倒掛，3個月期公債殖利率高於10年期，針對此一現象，FXTM富拓特約分析師陳文操認為，反映出市場對降...

路透：美暗裝追蹤器 查AI晶片走私中國

根據兩位知情人士透露，美國當局已經有針對性地在他們認為遭到非法轉運至中國風險很高的先進晶片出貨中，祕密安裝定位追蹤裝置。

這位有表決權的FOMC委員反對Fed貿然轉向降息

儘管金融市場愈來愈確定聯準會（Fed）將於9月中降息，但美國芝加哥地區聯邦準備銀行總裁古斯比（鴿派轉為強鷹，今年有投票權...

xAI共同創辦人另起爐灶　馬斯克陷入高層出走危機

馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧（AI）新創公司xAI共同創辦人巴柏許金（Igor Babuschkin）今天宣...

FT：DeepSeek新模型延後問世問題出在華為晶片 還是得靠輝達

中國大陸人工智慧（AI）公司深度求索（DeepSeek）使用華為晶片訓練發生困難，被迫延後發表新模型，可見大陸推動自家技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。