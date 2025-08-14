打開潘朵拉盒子？輝達「買路錢」示範國安過關秘技 美企有喜有憂

美國總統川普擬從輝達（Nvidia）出口至中國大陸的先進晶片收入抽成，這種出乎意料之外的安排，為美企進軍中國市場提供了一條充滿變數的新路線。

輝達和超微（AMD）同意將在中國銷售AI晶片所得收入的15%上繳美國政府，為進入該市場另闢蹊徑。

專家與知情人士指出，這種模式促使美國企業重新衡量川普的命令對他們未來業務的影響，尤其是在川普決策神鬼難測的情況下，包括額外的政策成本、出口許可的不確定性，以及可能在中美之間遭夾擊等等。

彼得森國際經濟研究所高級研究員Gary Hufbauer直言:「真的很匪夷所思也極為罕見，更令人不安的是，除輝達和超微的個案外，適用範圍還可能擴大。若按新定義，所有的東西都關係國家安全，這意味一切出口都必須申請許可證，然後政府再依你的貢獻度決定是否發放。」

有企業人士擔心，以後每次召開討論關稅的會議，美國貿易機構都可能始向企業收取費用。

川普政府官員為此提供辯護，稱這是為政府創造收入的妙招，指適用範圍將遠遠超出晶片領域。財長貝森特周三接受彭博電視台採訪時坦言，「隨著時間的推移，我們可能會在其他行業看到這種做法。目前這種安排獨一無二，但既然已經有了模板並進行測試，何不擴大適用呢？」