市場避險需求高 富豪資產存進新加坡「金銀堡壘」
一家位於新加坡樟宜機場附近的貴金屬保管設施，外觀以瑪瑙石包覆，遠看宛如巨型包裹，內部空間達千坪，收藏全球富豪的貴金屬資產，白銀總存放量占全球年供應量約1/3，堪稱新加坡「金銀堡壘」。
除了白銀，該設施可存放500噸黃金。中央社記者實地走訪，手捧一塊金磚，單塊市值高達新台幣4000萬元，相當於一間房子的價格。每一塊金銀條均有專屬客戶編號，便於管理與追蹤。
貴金屬保管設施客戶經理赫曼（Herman）表示，為保障資產安全，投入鉅額保險，包含外部與內部盜竊。設施防盜措施嚴密，多道關卡層層把關，確保貴金屬安全無虞。除了防盜與保險，每一塊金銀條都有專屬編號，管理系統透明，可追蹤來源與存放狀態。
設施創辦人格思恩（Gregor Gregersen）指出，隨著全球政經局勢變化、地緣政治不穩定以及市場波動，許多高淨值客戶傾向將實體黃金存放在安全國家，並交由可信任的專業機構保管。
「新加坡因政治穩定、法制健全，成為富豪避險與資產保值的首選地。」他說，近年來，全球金融市場動盪不已，經濟與地緣政治的不確定性，使得全球富豪愈來愈傾向將黃金移至海外安全地點，新加坡擁有安全可靠聲譽，正成為全球資產避險熱點。
格思恩指出，高淨值客戶關注的不僅是資產保值，也包括國際市場與地緣政治的長期影響。他們相信將實體貴金屬存放於新加坡能降低風險，黃金作為「非政治化」資產，若存放在像新加坡這樣受到信任的國家，也可能成為備用的全球交易基礎。
他說，新加坡國防防禦能力強，長期儲存財富的人認為，一個防禦完善、立場中立且相對沒有敵國的國家是首選。隨著經濟波動加劇，全球富豪的資產保護策略愈趨多元，對這些富豪而言，將貴金屬安置在新加坡，不只是財富管理，更是一種對未來不確定性的策略性防護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言