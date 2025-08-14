市場避險需求高　富豪資產存進新加坡「金銀堡壘」

一家位於新加坡樟宜機場附近的貴金屬保管設施，外觀以瑪瑙石包覆，遠看宛如巨型包裹，內部空間達千坪，收藏全球富豪的貴金屬資產，白銀總存放量占全球年供應量約1/3，堪稱新加坡「金銀堡壘」。

除了白銀，該設施可存放500噸黃金。中央社記者實地走訪，手捧一塊金磚，單塊市值高達新台幣4000萬元，相當於一間房子的價格。每一塊金銀條均有專屬客戶編號，便於管理與追蹤。

貴金屬保管設施客戶經理赫曼（Herman）表示，為保障資產安全，投入鉅額保險，包含外部與內部盜竊。設施防盜措施嚴密，多道關卡層層把關，確保貴金屬安全無虞。除了防盜與保險，每一塊金銀條都有專屬編號，管理系統透明，可追蹤來源與存放狀態。

設施創辦人格思恩（Gregor Gregersen）指出，隨著全球政經局勢變化、地緣政治不穩定以及市場波動，許多高淨值客戶傾向將實體黃金存放在安全國家，並交由可信任的專業機構保管。

「新加坡因政治穩定、法制健全，成為富豪避險與資產保值的首選地。」他說，近年來，全球金融市場動盪不已，經濟與地緣政治的不確定性，使得全球富豪愈來愈傾向將黃金移至海外安全地點，新加坡擁有安全可靠聲譽，正成為全球資產避險熱點。

格思恩指出，高淨值客戶關注的不僅是資產保值，也包括國際市場與地緣政治的長期影響。他們相信將實體貴金屬存放於新加坡能降低風險，黃金作為「非政治化」資產，若存放在像新加坡這樣受到信任的國家，也可能成為備用的全球交易基礎。

他說，新加坡國防防禦能力強，長期儲存財富的人認為，一個防禦完善、立場中立且相對沒有敵國的國家是首選。隨著經濟波動加劇，全球富豪的資產保護策略愈趨多元，對這些富豪而言，將貴金屬安置在新加坡，不只是財富管理，更是一種對未來不確定性的策略性防護。