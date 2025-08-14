鮑爾關鍵時刻！ Jackson Hole 談話定調 Fed 年底利率走勢

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
美國總統川普與Fed主席鮑爾。 路透
美國聯準會Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將於本月出席在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年度會議，其談話內容預料將成為市場判斷聯準會今年底前政策走向的重要依據。在美國就業數據疲軟與關稅可能推升通膨的背景下，8月21日展開的傑克森霍爾經濟政策研討會被視為「尤其關鍵」。

市場關注焦點之一，是鮑爾是否會延續近期偏鷹的基調。匯銀分析，聯準會在9月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議前，仍將收到一份就業與通膨數據，而關稅走勢可能同時影響這兩項指標，使決策者面臨在「就業放緩」與「通膨抬頭」間艱難取捨的局面。

匯銀人士分析，回顧7月31日凌晨的政策聲明，聯準會宣布基準利率連續第五次按兵不動，並出現兩位理事投下反對票的情況，為32年來首見。儘管美國總統川普多次施壓降息，鮑爾仍維持鷹派立場，指出通膨水準仍略高於2%的目標，現行「溫和具限制性」（moderately restrictive）的貨幣政策仍屬適當，並強調需觀察更多經濟數據，對9月是否降息未明確表態。

鮑爾在會後更重申，聯準會決策須以數據、經濟前景及風險平衡為依據，而非基於政治因素。他強調，若央行失去獨立性，可能導致利率政策被用來影響選舉，對經濟與制度造成長期傷害。

匯銀普遍認為，本次傑克森霍爾談話將釋出關於第四季利率政策的重要訊號，尤其在美國經濟動能放緩與通膨壓力並存的情況下，鮑爾如何拿捏政策節奏，將直接影響全球市場走勢與投資信心。

Fed 通膨 鮑爾 美國聯準會

