石化業處境堪慮 南韓政府本月將輔導重整、整併

南韓產業通商資源部長金正寬周四表示，因應石化產業處境「嚴峻」，南韓政府本月將公布重整這個產業的計畫。

產業部引述金正寬的談話指出，南韓石化業必須借鑑2010年代後期造船業重整的經驗，當時造船廠在訂單銳減期間，被迫出售資產並精簡事業。

他指出，石化產業需要自力救濟，包括「調整」產能等措施。

外界近來關注虧損的石化製造商麗川NCC（YNCC）的財務狀況。據媒體報導，YNCC到8月底會有大約1,800億韓元（約1.3億美元）的貸款到期。

過去十年全球石化業尤其是中國大陸持續擴充產能，導致油品供應過剩，加上近三、四年需求遲滯，導致南韓和全球石化業者利潤大幅下滑。分析師預料，全球石化利潤率最快也要到2027年才可能回升。

元大證券（韓國）分析師黃奎元（音譯）表示，南韓政府可以趁YNCC陷入困境之際，推動石化產業大規模重整。他說：「各界極其期待石化產業重整，目前韓國石化產能利用率僅約八成，也就是有兩成產能過剩。」

南韓總統李在明6月就任，他在競選期間曾經承諾，將推動立法，提供石化產業併購方面的租稅支援，並豁免部分反壟斷規定，以便在生產和營運上更能協調。

南韓石化產業上一次大規模重整是在1999年亞洲金融風暴期間，YNCC也在當年成立。