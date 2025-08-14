思科看好AI營收成長 但年度展望保守 沒讓投資人驚喜

網通大廠思科（Cisco Systems）上季營收與獲利優於預估，受獲AI基礎設施訂單帶旺，本季財測也超預期。儘管思科預期主權AI帶來的商機將積聚動能，但接下來的會計年度財測偏保守審慎，未能激勵盤後股價大漲。

思科周三（13日）表示，截至明年7月底的財政年度營收預估590億至600億美元，符合華爾街平均預估的595 億美元，但不及一些分析師原先樂觀預期的逾610億美元。

財務長帕特森在分析師會議上表示，這份財測假定現行關稅將持續至2026年底，「我們將繼續運用世界級的供應鏈團隊，在適當情況下協助減輕關稅影響。」

財報公布後，思科股價在盤後交易中波動，先跌後漲，稍後回到接近平盤，報每股70.37美元。截至周三收盤，思科股價今年來上漲19%。

展望本季，預估營收146.5億至148.5億美元，高於分析師預估的146.2億美元。

思科與許多同業一樣，正努力從AI支出熱潮受惠；思科公布在截至7月底的2025會計年度，AI相關營收約10億美元。然而，這塊領域競爭日益激烈，包括博通及去年剛完成收購瞻博網路（Juniper Networks）的慧與科技（HPE）也都瞄準相同市場。

在截至7月底的一季，思科營收成長7.6%至147億美元；剔除一些項目後每股盈餘0.99美元，分別高於市場預期的146億美元與0.98美元。

思科執行長羅卓克（Chuck Robbins）在財報後的會議中表示，上季AI基礎設施訂單超過8億美元，使得2025年度總額突破20億美元，超出原先目標的兩倍以上。他說，公司尚未出現產品「提前拉貨」的情況，但上季及上年度確實受到關稅的輕微影響。

羅卓克說：「我們預期主權AI商機將在2026會計年度下半年積聚動能。思科將成為這些大型AI訓練與推論叢集建設的核心系統供應商，並且整合到他們開發及最終的大規模部署中。」

思科已與沙烏地阿拉伯AI公司Humain建立合作關係，並宣布將參與阿聯星際之門（Stargate）計畫。羅卓克說，這些中東合作案將在2026財年下半年加速推動。

羅卓克也表示，來自美國聯邦政府的業務應該會在新年度恢復成長。近來科技公司受到川普政府削減成本措施影響，必須應付政府採購方式的變化。