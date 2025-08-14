無人駕駛計程車洛杉磯滿街跑 AI開車不輸老司機

快訊

中央社／ 中央社
位於洛杉磯的一處Waymo無人駕駛計程車充電站。中央社記者

無人駕駛計程車在美國蔚為潮流，Waymo公司6月在洛杉磯擴大服務，不同於傳統叫車平台，新一代搭乘體驗吸引消費者嘗鮮。中央社記者實測，AI開車技術不輸給經驗老練的司機。

美國西岸大城舊金山、洛杉磯、鳳凰城都可看到無人計程車穿梭在街道。這種運用感應器、雷達、攝影機與AI人工智慧操控的無人駕駛計程車，服務範圍涵蓋洛杉磯地區。

Google母公司Alphabet旗下的無人駕駛叫車服務Waymo去年開始在洛杉磯營運，今年6月擴大範圍，車隊數量達500輛，涵蓋面積超過311平方公里，約為台北市1.15倍。

中央社記者實際體驗使用Waymo叫車，一開始與優步（Uber）等叫車平台相似。用戶打開手機應用程式，呼叫附近的空車載客，最大不同是，駛近眼前的是一輛無人車，乘客靠手機解鎖，按下啟動鍵，便出發前往目的地。

駕駛座空著、車子向前跑，這畫面乍看嚇人，但乘客上車後，第一時間便能感受到，這個「看不見的駕駛」熟練應對路況，螢幕同步顯示車上雷達、29台攝影機捕捉到的數據，圖像化呈現AI決策過程，讓乘客一目了然。

有別於一般叫車平台，每位司機的開車風格不同、經驗各異。Waymo發言人表示，每台車上電腦有如同一位身經百戰的「AI司機」，灌入3200萬公里的道路行駛經驗，加上320億公里的模擬測試，創造出「彷彿叫的是同一輛車」的一致體驗。

Waymo的AI司機在不同的城市累積經驗，能應對各地的獨特路況。Waymo公司發言人說：「從舊金山的濃霧、奧斯汀的橫向紅綠燈，到洛杉磯的廣闊街道與多變車流，技術與車輛都經過設計，可以靈活、安全處理動態路況。」

無人計程車上路後，帶來一種前所未有的搭乘體驗，可說是「I人（個性內向者）福音」，乘客不用擔心要與司機聊天。

沒有司機坐在駕駛座上，Waymo乘客主導車內空間，使用觸控螢幕調整空調、播放音樂。享受叫車便利的同時，又保有個人隱私。

在洛杉磯，叫車服務市場長期由Uber和Lyft主導，Waymo作為進入市場的後起之秀，不僅主打「無人駕駛」吸引乘客嘗鮮，根據記者實測，Waymo在短程、市區路段的價格相較其他平台便宜近一半，從價格上挑戰對手；但目前車輛數較少，叫車等候時間仍比一般叫車平台久。

