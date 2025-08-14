俄羅斯限制WhatsApp、Telegram通話　稱打擊犯罪

快訊

中央社／ 莫斯科13日綜合外電報導
俄國宣布限制通訊應用程式（App）WhatsApp及Telegram的通話，稱此舉是為了打擊犯罪。路透

俄羅斯國營媒體報導，俄國今天宣布限制通訊應用程式（App）WhatsApp及Telegram的通話，稱此舉是為了打擊犯罪。

根據俄羅斯新聞社（RIA）和塔斯社（TASS）報導，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）表示：「為了打擊罪犯，已採取措施，對這些外國通訊應用程式（WhatsApp與Telegram）的通話功能進行部分限制。」

監察機構還說，這些通訊應用程式已經變成「詐騙、勒索，以及引誘俄羅斯公民參與顛覆和恐怖活動的主要語音服務」。

法新社報導，俄羅斯安全部門經常聲稱烏克蘭利用Telegram在俄羅斯境內招兵買馬，或犯下破壞行為。

莫斯科當局希望這些通訊應用程式在執法部門提出要求時，能提供資料，不僅用於詐欺調查，還包括俄方所稱的恐怖活動調查。

俄羅斯數位部指出：「在外國通訊軟體開始遵守俄羅斯法律後，將恢復通話功能的使用。」

Telegram在致法新社的聲明中表示，Telegram「積極打擊平台不當使用，包括與破壞或暴力有關的通話及詐騙」，且每天刪除「數以百萬計有害內容」。

Meta旗下WhatsApp發言人則向法新社表示：「WhatsApp具備隱私保護及端對端加密，並抵制政府侵犯人民安全通訊權利的企圖，這就是俄羅斯正在嘗試阻止超過1億名俄羅斯民眾使用它的原因。」

根據這位發言人，在俄羅斯有超過1億人使用WhatsApp來傳訊息和通話，該平台擔心政府的舉動是為了將這些用戶推向更容易受到政府監控的平台。

根據路透社報導，多年來，俄羅斯屢屢為了內容和資料儲存問題與外國科技平台發生衝突，而在俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，這樣的情況日益加劇，批評人士稱，俄羅斯正在嘗試擴大對國內網路空間的掌控。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已批准開發由國家支持、可整合政府服務的通訊應用程式，莫斯科尋求建立所謂的數位主權，推動本土服務並減少對WhatsApp與Telegram等平台的依賴。

Meta於2022年被莫斯科當局列為極端主義組織，但在俄羅斯廣泛使用的WhatsApp獲准繼續運作。

