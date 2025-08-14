貝森特罕見評論日本央行 說應付通膨慢半拍 預期將升息

美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，日本銀行（BoJ，央行）在因應通膨方面落後於情勢，這是美國財政官員罕見地對外國央行政策決定提出評論。

貝森特周三（13日）接受彭博電視訪問，談到他曾與日銀總裁植田和男討論到日本的通膨問題，「他們落後於曲線」，「所以他們將升息，而且他們必須控制住通膨問題」。

貝森特稍早才表示，聯準會（Fed）9月應該降息2碼，理由是先前的就業數據已大幅下修。

日銀目前把基準利率維持在0.5%，在主要經濟體中是最低的，而日本的重要物價指標已連續三年維持在或高於央行設定的2%目標。日銀在上個月決議維持利率不變，植田發表了整體偏鴿派的訊息，並避免承諾下一次升息的時程。

根據彭博對經濟分析師所做的最新調查，大約42%的受訪者預期日銀會在10月升息，另有三分之一預期將在明年1月行動。日銀下次決策會議訂於9月19日舉行，預料維持利率不變。

貝森特過去曾對日銀升息表示肯定，理由是此舉符合經濟基本面。他4月時表示，由於日本國內經濟數據轉強，「日銀正在升息，一切是自然的」。

在最新的季度經濟展望中，日銀將當前財政年度的核心通膨率中位數預估值從2.2%上調至2.7%，理由是食品價格持續上漲；同時上修對2026和2027財年的預估值，顯示日銀正逐步接近達成穩定通膨的目標。

貝森特還指出，美國公債殖利率也受到海外趨勢影響，包括日本與德國。近幾個月，日本超長期公債殖利率飆升至數十年來最高水準，多次標售顯示需求極度疲弱。

他說，「這是個全球的現象」，但他也指出，美國10年期公債殖利率是今年少數下滑的殖利率之一，「這顯示財政部與聯準會在市場，通膨預期穩定，但確實存在『外溢效應』。