快訊

60歲男嘴裡長雞蛋大腫塊「確診喉癌」 醫驚曝：40年前口交感染

8月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了

獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

貝森特罕見評論日本央行 說應付通膨慢半拍 預期將升息

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長貝森特罕見地評論日銀的政策。歐新社
美國財政部長貝森特罕見地評論日銀的政策。歐新社

美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，日本銀行（BoJ，央行）在因應通膨方面落後於情勢，這是美國財政官員罕見地對外國央行政策決定提出評論。

貝森特周三（13日）接受彭博電視訪問，談到他曾與日銀總裁植田和男討論到日本的通膨問題，「他們落後於曲線」，「所以他們將升息，而且他們必須控制住通膨問題」。

貝森特稍早才表示，聯準會（Fed）9月應該降息2碼，理由是先前的就業數據已大幅下修。

日銀目前把基準利率維持在0.5%，在主要經濟體中是最低的，而日本的重要物價指標已連續三年維持在或高於央行設定的2%目標。日銀在上個月決議維持利率不變，植田發表了整體偏鴿派的訊息，並避免承諾下一次升息的時程。

根據彭博對經濟分析師所做的最新調查，大約42%的受訪者預期日銀會在10月升息，另有三分之一預期將在明年1月行動。日銀下次決策會議訂於9月19日舉行，預料維持利率不變。

貝森特過去曾對日銀升息表示肯定，理由是此舉符合經濟基本面。他4月時表示，由於日本國內經濟數據轉強，「日銀正在升息，一切是自然的」。

在最新的季度經濟展望中，日銀將當前財政年度的核心通膨率中位數預估值從2.2%上調至2.7%，理由是食品價格持續上漲；同時上修對2026和2027財年的預估值，顯示日銀正逐步接近達成穩定通膨的目標。

貝森特還指出，美國公債殖利率也受到海外趨勢影響，包括日本與德國。近幾個月，日本超長期公債殖利率飆升至數十年來最高水準，多次標售顯示需求極度疲弱。

他說，「這是個全球的現象」，但他也指出，美國10年期公債殖利率是今年少數下滑的殖利率之一，「這顯示財政部與聯準會在市場，通膨預期穩定，但確實存在『外溢效應』。

通膨 日本 降息 貝森特

延伸閱讀

標普500指數和那指再創新高 美9月降息幾成定局

預計討論俄烏停戰！貝森特：若美俄峰會不如預期 對俄制裁與次級關稅將升高

貝森特：Fed利率應該要比目前至少低6碼

不限晶片？輝達晶片出口分潤協議 貝森特：可能擴展至其他產業

相關新聞

美股漲不止 道指連兩日飆升400點 史指那指再創收盤新高

美股收漲，延續近期上漲走勢。市場預期聯準會將降息，主要股指持續創下歷史新高。

傳美國ITC初步裁定 中國京東方侵犯三星顯示器機密

韓聯社今天報導，美國國際貿易委員會（ITC）7月已做出初步裁決，認定中國面板業者京東方侵犯了韓國三星顯示器公司（Sams...

俄羅斯限制WhatsApp、Telegram通話　稱打擊犯罪

俄羅斯國營媒體報導，俄國今天宣布限制通訊應用程式（App）WhatsApp及Telegram的通話，稱此舉是為了打擊犯罪

貝森特罕見評論日本央行 說應付通膨慢半拍 預期將升息

美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，日本銀行（BoJ，央行）在因應通膨方面落後於情勢，這是美國財政官員罕見...

蘋果重返AI硬體戰場 將推智慧家庭裝置、擬人Siri和桌上型機器人

蘋果公司（Apple）正規劃以一系列新產品重返人工智慧（AI）戰場，涵蓋機器人、擬真人版Siri、附螢幕的智慧音箱以及家...

比特幣刷新高突破12.4萬美元！分析師說這波買盤「不只散戶帶動」

比特幣今天盤中創下歷史新高，突破12.4萬美元，跟進美股持續創新高的走勢，顯示投資人在全球風險資產狂歡中進一步加碼押注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。