蘋果重返AI硬體戰場 將推智慧家庭裝置、擬人Siri和桌上型機器人

蘋果公司（Apple）正規劃以一系列新產品重返人工智慧（AI）戰場，涵蓋機器人、擬真人版Siri、附螢幕的智慧音箱以及家用監控攝影機。

彭博引述知情人士報導，桌上型機器人預計在2027年問世，定位為虛擬夥伴，將是蘋果AI策略的核心產品；附螢幕的智慧音箱則預定明年上市，搶進入門級智慧家庭市場。

家庭保全領域也被視為另一項成長空間。新款攝影機將成為蘋果家庭保全系統的核心，能自動化控制多項居家功能。據報導，這項布局有助讓消費者更依附蘋果的生態系。

彭博發布報導後，蘋果周三股價上漲 1.6%，收在233.33美元。

報導說，雖然蘋果在扭轉AI軟體發展方面仍處於初期階段，但高層認為，硬體將是重返成長的關鍵，可望在新領域挑戰三星電子、Meta等對手。

除了家用裝置外，蘋果準備今年推出更薄、重新設計的iPhone。展望未來，蘋果計劃推出智慧眼鏡、可摺疊手機、iPhone問世20周年紀念版，以及代號N100的全新頭戴式裝置，還規劃一款結合MacBook與iPad的大型可折疊裝置。

機器人

這款桌上型機器人外觀像是安裝在可移動支架上的iPad，支架能旋轉並自行調整角度，跟隨房間內的使用者移動。它可以像人類的頭部一樣轉向正在說話或呼喚它的人，甚至主動吸引未面向它的人的注意。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果的目標，是讓AI以其他硬體廠商尚未實現的方式「活起來」。蘋果構想，使用者可將它放在書桌或廚房檯面上，用來完成工作、觀看影音內容以及管理日常行程。

FaceTime通話將是這款裝置的核心功能之一。在視訊會議中，螢幕能移動鎖定房間內的不同人物。蘋果也在測試一項功能，能將iPhone螢幕變成搖桿，讓使用者在視訊通話時操控機器人移動，展示房間內的不同人物或物品。

不過，這款產品的最大特色，是搭載全新版本的Siri語音助理，能在多人對話中主動插話，與使用者全天互動，並更容易記住資訊。

這產品的構想是讓裝置自己像房間中的一個人。例如，當朋友在討論晚餐計畫時，它會主動插話推薦附近餐廳或相關食譜；也能像OpenAI的語音模式一樣，與使用者彼此對話，協助規劃行程或完成各項任務。

蘋果計劃將Siri置於這裝置作業系統的核心，並賦予具視覺化的擬人形象，讓互動更具生命感。這項構想名為「Bubbles」，有些類似1990年代微軟Office中的虛擬助理「迴紋針Clippy」。

裝置原型配備約7吋的橫向螢幕，尺寸接近iPad mini。電動支架可將螢幕從底座向外延伸約半英尺，並可往任意方向移動。

知情人士透露，部分內部人員暱稱它為「皮克斯檯燈」，取自動畫公司皮克斯的Logo形象。蘋果過去曾公開過相關研究，今年1月便發表一篇論文，介紹可透過機械結構移動的照明裝置。

Charismatic作業系統

蘋果推進智慧家庭市場的計畫，還包括一款預計在明年年中推出的獨立顯示裝置。這款代號J490的產品是桌上型機器人的精簡版，沒有機械手臂與可對話的Siri（至少初期如此），但仍具備居家設備控制、音樂播放、記事、網頁瀏覽和視訊會議等功能，也可能搭載新版Siri的視覺介面。

智慧顯示器與桌上型機器人都將採用名為「Charismatic」的新作業系統，設計上可供多人共用。介面主要以時鐘面板和小工具為核心——這些小工具通常專注於特定功能。

這些裝置的設計理念是方便共享：內建前置鏡頭，能在使用者走近時掃描臉部，並自動依用戶的偏好調整介面布局、功能與內容。