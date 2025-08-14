快訊

擺脫楊柳中南部午後仍有強對流 3天後恐有颱風生成 吳德榮曝侵台機率

二戰黑歷史！日裔美人重拾家族悲傷記憶

亞洲盃男籃／中華隊領先21分遭逆轉 劉錚：很有鍛鍊價值的一戰

比特幣刷新高突破12.4萬美元！分析師說這波買盤「不只散戶帶動」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
比特幣今天盤中創下歷史新高，突破12.4萬美元。
比特幣今天盤中創下歷史新高，突破12.4萬美元。

比特幣今天盤中創下歷史新高，突破12.4萬美元，跟進美股持續創新高的走勢，顯示投資人在全球風險資產狂歡中進一步加碼押注。

根據CoinMarketCap報價，比特幣盤中大漲超過3%，報124,401.15美元，超過7月14日創下的123,205.12美元歷史高點紀錄。

乙太幣同樣大漲超過3%，報4,748.72美元。

比特幣創新高不久前，美股標普500指數周三（13日）收盤連續第二個交易日創下新高，延續整個夏季的強勁走勢。

比特幣持續上漲，受惠於美國川普政府為加密資產營造的有利立法環境，而且Strategy等上市公司「囤積比特幣」的策略日益流行，這一企業策略近期也蔓延到乙太幣等其他加密貨幣，帶動數位資產整體上漲。

這一同步走勢凸顯了投機性市場領域和主流股市都沉浸在同樣的樂觀氛圍下。美國本周公布的通膨數據符合預期，強化市場對聯準會9月降息的押注，而寬鬆的金融環境與受鼓舞的資金從藍籌股流向了波動性更高的加密貨幣。

Ergonia研究主管紐豪斯表示：「加密貨幣與股市呈正相關關係，其中乙太幣與股市的關聯性強於比特幣」，「整體市場情緒看起來正面」。

乙太幣上漲是受到企業持續新增積累乙太幣的需求，至於比特幣則是受惠於資金持續流入比特幣ETF，即便它已經面臨技術阻力水準。

加密研究平台DYOR執行長庫蘭德（Ben Kurland）表示：「溫和通膨、降息預期增加以及機構投資者空前的參與，創造出強而有力的順風。」「這次不一樣的是需求基群的發展，這次的漲勢不僅是由散戶帶動，而是來自資產管理業者、企業和主權基金的結構買盤。」

貨幣 資產 比特幣

延伸閱讀

川普兒子當門神 投銀營收飆

大豐電資產 納入比特幣

挪威主權基金重押光通訊 顯示看旺產業前景

美財長喊話9月降息2碼 台指期夜盤突破24416點

相關新聞

美股漲不止 道指連兩日飆升400點 史指那指再創收盤新高

美股收漲，延續近期上漲走勢。市場預期聯準會將降息，主要股指持續創下歷史新高。

傳美國ITC初步裁定 中國京東方侵犯三星顯示器機密

韓聯社今天報導，美國國際貿易委員會（ITC）7月已做出初步裁決，認定中國面板業者京東方侵犯了韓國三星顯示器公司（Sams...

比特幣刷新高突破12.4萬美元！分析師說這波買盤「不只散戶帶動」

比特幣今天盤中創下歷史新高，突破12.4萬美元，跟進美股持續創新高的走勢，顯示投資人在全球風險資產狂歡中進一步加碼押注。

美元連二日走貶 投資人幾篤定Fed下個月會降息

美元周三兩個交易日走貶，美國財政部長貝森特敦促聯準會（Fed）下次會議降息，投資人對9月降息至少25個基點的預期升溫。美...

大舉增持輝達！達里歐退休前「橋水基金」布局曝光 新建倉這檔

橋水聯合（Bridgewater Associates）最新公布的13F文件顯示，這家避險基金在截至6月30日的第2季增...

台積電ADR跌1.2% 較台北交易溢價20.5%

台積電ADR周三（13日）下跌1.2%，收在241.44美元，較台北交易溢價20.5%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。