比特幣刷新高突破12.4萬美元！分析師說這波買盤「不只散戶帶動」

比特幣今天盤中創下歷史新高，突破12.4萬美元，跟進美股持續創新高的走勢，顯示投資人在全球風險資產狂歡中進一步加碼押注。

根據CoinMarketCap報價，比特幣盤中大漲超過3%，報124,401.15美元，超過7月14日創下的123,205.12美元歷史高點紀錄。

乙太幣同樣大漲超過3%，報4,748.72美元。

比特幣創新高不久前，美股標普500指數周三（13日）收盤連續第二個交易日創下新高，延續整個夏季的強勁走勢。

比特幣持續上漲，受惠於美國川普政府為加密資產營造的有利立法環境，而且Strategy等上市公司「囤積比特幣」的策略日益流行，這一企業策略近期也蔓延到乙太幣等其他加密貨幣，帶動數位資產整體上漲。

這一同步走勢凸顯了投機性市場領域和主流股市都沉浸在同樣的樂觀氛圍下。美國本周公布的通膨數據符合預期，強化市場對聯準會9月降息的押注，而寬鬆的金融環境與受鼓舞的資金從藍籌股流向了波動性更高的加密貨幣。

Ergonia研究主管紐豪斯表示：「加密貨幣與股市呈正相關關係，其中乙太幣與股市的關聯性強於比特幣」，「整體市場情緒看起來正面」。

乙太幣上漲是受到企業持續新增積累乙太幣的需求，至於比特幣則是受惠於資金持續流入比特幣ETF，即便它已經面臨技術阻力水準。

加密研究平台DYOR執行長庫蘭德（Ben Kurland）表示：「溫和通膨、降息預期增加以及機構投資者空前的參與，創造出強而有力的順風。」「這次不一樣的是需求基群的發展，這次的漲勢不僅是由散戶帶動，而是來自資產管理業者、企業和主權基金的結構買盤。」