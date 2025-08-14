快訊

擺脫楊柳中南部午後仍有強對流 3天後恐有颱風生成 吳德榮曝侵台機率

二戰黑歷史！日裔美人重拾家族悲傷記憶

亞洲盃男籃／中華隊領先21分遭逆轉 劉錚：很有鍛鍊價值的一戰

美元連二日走貶 投資人幾篤定Fed下個月會降息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓貶值0.5%，至盤中低點147.09，創近一周最大盤中跌幅。路透
美元兌日圓貶值0.5%，至盤中低點147.09，創近一周最大盤中跌幅。路透

美元周三兩個交易日走貶，美國財政部長貝森特敦促聯準會（Fed）下次會議降息，投資人對9月降息至少25個基點的預期升溫。美債則上漲。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌 0.3%，觸及7月28日來最低 97.856，延續前一日0.4%的頹勢。

美國2年期公債殖利率下跌5個基點，至3.69%。美國10年期公債殖利率報4.2365%。

美元兌日圓貶值0.5%，至盤中低點147.09，創近一周最大盤中跌幅。

周二公布的數據顯示，7 月消費者物價指數如預期僅小幅上漲，美國總統川普大規模關稅對商品價格的傳導效應迄今為止有限。

倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，投資人幾乎篤定聯準會（Fed）下個月會降低利率。

貝森特周三在BloombergSurveillance節目上表示，「我認為我們可以從現在開始進入一系列的降息，從9月的50個基點開始。」芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比表示，今秋季開會有可能採取行動。

加拿大豐業銀行首席貨幣策略師Shaun Osborne說：「我認為華盛頓的政治層面對美聯儲施加了相當大的壓力，要求調整利率。」

川普還抨擊高盛執行長蘇德巍，認為高盛預測美國關稅將損害經濟是錯誤的。川普還質疑蘇德巍是否應該繼續領導高盛。

美元疲軟支撐歐元和英鎊。歐元兌美元升值0.2%，至1.1698美元，一度觸及7月28日以來的最高價位。英鎊兌美元升值0.5%，至1.3567美元，一度觸及7月24日以來的最高價位。

美國 川普 降息 聯準會

延伸閱讀

美聯邦政府限期30天接管華府治安 川普：將要求延期

川普把晶片出口管制當ATM！強索15%分潤 後患無窮

川普宣布甘迺迪中心榮譽獎得主 席維斯史特龍等人獲殊榮

川普：若普亭不同意結束俄烏戰爭 將面臨嚴重後果

相關新聞

美股漲不止 道指連兩日飆升400點 史指那指再創收盤新高

美股收漲，延續近期上漲走勢。市場預期聯準會將降息，主要股指持續創下歷史新高。

傳美國ITC初步裁定 中國京東方侵犯三星顯示器機密

韓聯社今天報導，美國國際貿易委員會（ITC）7月已做出初步裁決，認定中國面板業者京東方侵犯了韓國三星顯示器公司（Sams...

蘋果重返AI硬體戰場 將推智慧家庭裝置、擬人Siri和桌上型機器人

蘋果公司（Apple）正規劃以一系列新產品重返人工智慧（AI）戰場，涵蓋機器人、擬真人版Siri、附螢幕的智慧音箱以及家...

比特幣刷新高突破12.4萬美元！分析師說這波買盤「不只散戶帶動」

比特幣今天盤中創下歷史新高，突破12.4萬美元，跟進美股持續創新高的走勢，顯示投資人在全球風險資產狂歡中進一步加碼押注。

美元連二日走貶 投資人幾篤定Fed下個月會降息

美元周三兩個交易日走貶，美國財政部長貝森特敦促聯準會（Fed）下次會議降息，投資人對9月降息至少25個基點的預期升溫。美...

大舉增持輝達！達里歐退休前「橋水基金」布局曝光 新建倉這檔

橋水聯合（Bridgewater Associates）最新公布的13F文件顯示，這家避險基金在截至6月30日的第2季增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。