美元連二日走貶 投資人幾篤定Fed下個月會降息

美元周三兩個交易日走貶，美國財政部長貝森特敦促聯準會（Fed）下次會議降息，投資人對9月降息至少25個基點的預期升溫。美債則上漲。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌 0.3%，觸及7月28日來最低 97.856，延續前一日0.4%的頹勢。

美國2年期公債殖利率下跌5個基點，至3.69%。美國10年期公債殖利率報4.2365%。

美元兌日圓貶值0.5%，至盤中低點147.09，創近一周最大盤中跌幅。

周二公布的數據顯示，7 月消費者物價指數如預期僅小幅上漲，美國總統川普大規模關稅對商品價格的傳導效應迄今為止有限。

倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，投資人幾乎篤定聯準會（Fed）下個月會降低利率。

貝森特周三在BloombergSurveillance節目上表示，「我認為我們可以從現在開始進入一系列的降息，從9月的50個基點開始。」芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比表示，今秋季開會有可能採取行動。

加拿大豐業銀行首席貨幣策略師Shaun Osborne說：「我認為華盛頓的政治層面對美聯儲施加了相當大的壓力，要求調整利率。」

川普還抨擊高盛執行長蘇德巍，認為高盛預測美國關稅將損害經濟是錯誤的。川普還質疑蘇德巍是否應該繼續領導高盛。

美元疲軟支撐歐元和英鎊。歐元兌美元升值0.2%，至1.1698美元，一度觸及7月28日以來的最高價位。英鎊兌美元升值0.5%，至1.3567美元，一度觸及7月24日以來的最高價位。