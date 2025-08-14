大舉增持輝達！達里歐退休前「橋水基金」布局曝光 新建倉這檔

橋水聯合（Bridgewater Associates）最新公布的13F文件顯示，這家避險基金在截至6月30日的第2季增持了輝達（Nvidia），並且清倉阿里巴巴等中概股。

被納入這項分析、橋水所揭露的585檔投資市值較前季增加15%，達到248億美元。

橋水在上季加碼最多的類股是科技股，大舉買進輝達438.7萬股，加碼幅度高達154%，使總持股達722.9萬股，市值為11.4億美元，這也使得輝達躍居橋水的第三大持股，僅次於兩檔標普500指數ETF。

橋水另增持微軟、Google母公司Alphabet、Meta以及Uber的股票。

上季新敲進的股票包括安謀（ARM）和主打金融科技的軟體公司Intuit，分別買進約47.3萬股與5.8萬股，價值別為7,660萬美元與4,630萬美元。

其他新建倉股票包括從事油氣勘探和管道運輸的美國能源公司EQT、叫車業者Lyft以及美妝零售業者Ulta Beauty。

橋水基金也清倉多檔中概股，包括電商業者阿里巴巴、拼多多、京東以及百度，同時出脫能源股雪佛龍。

減碼部分則為SPDR標普500 ETF、能源公司Constellation Energy、蘋果公司、聯合航空與保險業者安達（Chubb）。

橋水基金創辦人、75歲達里歐（Ray Dalio）近期宣布，已經出售他所持有的全數橋水基金股份，並辭去董事會職務，全面退出公司治理與股權架構。這項正式退休的宣告，也代表橋水基金正式邁入「後達里歐時代」。