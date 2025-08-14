台積電ADR跌1.2% 較台北交易溢價20.5%

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。（本報資料照片）

台積電ADR周三（13日）下跌1.2%，收在241.44美元，較台北交易溢價20.5%。

美國股市標普 500 指數和那斯達克綜合指數周三連續二日創下收盤新高，投資人幾乎篤定聯準會（Fed）9月將重啟降息，美國財政部長貝森特還表示，Fed下個月很有可能降息2碼（0.5個百分點），最終調降1.5個百分點以上。

道瓊工業指數上漲 463.66 點，漲幅 1%，至 44,922.27 點，標普500指數上漲 20.82 點，漲幅 0.3%，收在 6,466.58 點，那斯達克綜合指數上漲31.24點，漲幅0.1%，至21,713.14點。

費城半導體指數上漲0.9%，超微（AMD）大漲5.4%；輝達（NVIDIA）跌0.9%。

台灣加權股價指數周三上漲211.66點收在24,370.02點。台積電（2330）上漲1.7%收在1,200.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 150.17 -0.99 148.50 1.12

中華電 CHT 134.66 -0.71 134.50 0.12

台積電 TSM 1,445.94 -1.17 1,200.00 20.49

聯電 UMC 40.96 0.44 40.75 0.52

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 美國 台積電

