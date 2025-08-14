標普500指數和那指再創新高 美9月降息幾成定局

美國股市標普 500 指數和那斯達克綜合指數周三連續二日創下收盤新高，投資人幾乎篤定聯準會（Fed）9月將重啟降息，美國財政部長貝森特還表示，Fed下個月很有可能降息2碼（0.5個百分點），最終調降1.5個百分點以上。

道瓊工業指數上漲 463.66 點，漲幅 1%，至 44,922.27 點，標普500指數上漲 20.82 點，漲幅 0.3%，收在 6,466.58 點，那斯達克綜合指數上漲31.24點，漲幅0.1%，至21,713.14點。

費城半導體指數上漲0.9%，超微（AMD）大漲5.4%，輝達（NVIDIA）跌0.9%，台積電ADR下跌1.2%。

貝森特表示，鑒於近期就業數據疲軟，他認為大幅降息半個百分點是可能的，部分投資人因於押注更大幅度寬鬆。隨著對Fed降息的預期升溫，投資人湧入風險資產，包括小型股，暫時將對美國總統川普的關稅疑慮拋在一邊。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比周三表示，Fed正努力了解關稅是會暫時推高通膨，還是會造成持續影響，這將為何時降息的決定提供參考。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算9月降息可能性高達為94%。

美國10年期公債殖利率下跌，從周二的4.294%小幅降至4.239%。

由小型股組成的羅素2000指數大漲約2%。小型股公司是降息的主要受益者，因為與大型股公司相比，它們往往有更多的浮動利率債務。除輝達外，Alphabet和微軟都收低。

美股科技七雄出現超買跡象，而羅素2000指數漲破7月高點，Miller Tabak的Matt Maley指出兩者之間似乎在發生輪動，「但投資者要小心，如果科技股開始大幅下跌，將會拖累整個市場表現。」

蘋果（Apple）上漲 1.6%，彭博新聞報導該公司正計劃進軍人工智慧機器人、家庭安全和智慧顯示器領域。

加密幣交易所Bullish上市首日飆漲84%。這家由紐約證券交易所(NewYork Stock Exchange)前執行長帶領的公司在IPO中籌資11億美元，並在當天收盤時市值達到約100億美元。

最大的加密幣比特幣(Bitcoin)上漲2.6%，至122,808美元，創下在美東時間下午4點的最高價位。

為AI公司提供雲端服務的CoreWeave公布單季虧損大于預期，股價隨後暴跌21%。快餐連鎖店Cava大跌17%，因該公司同店銷售額增長未達到預期，並下修了年度業績展望。

今年大部分時間都處於低迷狀態的醫療股上漲 1.6%，在標普 500 指數 11 大類股中漲幅居前。