傳美國ITC初步裁定 中國京東方侵犯三星顯示器機密

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國已做出初步裁決，認定中國面板業者京東方侵犯了韓國三星顯示器公司的商業機密。圖為BOE（京東方）5月參展美國加州的「國際顯示周」。(中新社)
韓聯社今天報導，美國國際貿易委員會（ITC）7月已做出初步裁決，認定中國面板業者京東方侵犯了韓國三星顯示器公司（Samsung Display）的商業機密

報導指出，三星顯示器公司2023年10月31日向ITC提出京東方侵權的申訴。據韓國面板業消息，ITC認定京東方非法獲取並利用三星顯示器公司的OLED（有機發光二極體）產品相關商業機密，造成後者實質損失及受到嚴重威脅。

ITC因此對京東方的OLED螢幕實施為期14年8個月的有限排除令（LEO，有限進口禁令），並禁止京東方的中國總部和美國法人在美國進行行銷、銷售、宣傳等一切活動。

ITC將於今年11月做出最終裁決。業界普遍認為，由於ITC已指認京東方侵犯商業機密、利用挖角獲取機密，初裁被推翻的可能性極低。

