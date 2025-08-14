傳美國ITC初步裁定 中國京東方侵犯三星顯示器機密
韓聯社今天報導，美國國際貿易委員會（ITC）7月已做出初步裁決，認定中國面板業者京東方侵犯了韓國三星顯示器公司（Samsung Display）的商業機密。
報導指出，三星顯示器公司2023年10月31日向ITC提出京東方侵權的申訴。據韓國面板業消息，ITC認定京東方非法獲取並利用三星顯示器公司的OLED（有機發光二極體）產品相關商業機密，造成後者實質損失及受到嚴重威脅。
ITC因此對京東方的OLED螢幕實施為期14年8個月的有限排除令（LEO，有限進口禁令），並禁止京東方的中國總部和美國法人在美國進行行銷、銷售、宣傳等一切活動。
ITC將於今年11月做出最終裁決。業界普遍認為，由於ITC已指認京東方侵犯商業機密、利用挖角獲取機密，初裁被推翻的可能性極低。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言