三利多點火 全球股市飆

由於美國關稅政策暫時塵埃落定帶來確定性，加上聯準會（Fed）9月降息預期升溫、人工智慧（AI）題材助攻，全球股市13日牛氣沖天，繼續邁向歷史紀錄，美股早盤再創新高，日股破天荒漲破43,000點，台股衝上歷史次高，陸股漲上三年多高點，新興市場也漲至近四年最高。

美股三大指數13日開高走高，標普500與那斯達克綜合指數早盤再締新猷；有美股「恐慌指數」之稱的VIX指數則降至14.46，寫1月以來新低。

當日稍早，日經225指數收盤強漲1.3%至43,274.67點，為連續第二天創紀錄，首爾Kopsi指數也漲1.1%，上證綜合指數三連漲至2021年9月來高點，印尼股市衝到近11個月新高，泰國股市邁向六個月高點。歐洲主要股市13日同步上揚，MSCI AC世界指數一度小漲0.2%至948.542，登歷史新高。

在美國12日公布7月消費者物價指數（CPI）年升幅為低於預期的2.7%後，FedWatch工具顯示，投資人預期Fed於9月降息1碼機率升至94.2%，加上美國總統川普提名白宮經濟顧問米倫為Fed理事，預料將提高Fed鴿派傾向。

然而，瑞銀在最新報告中出現罕見的「堅定看空」立場，對美國經濟、美元和美股同時發出警示。瑞銀強調，儘管投資者對美國經濟急劇放緩仍存疑慮，但多項指標顯示放緩不可避免。

美國銀行（BofA）公布的最新月報調查則顯示，在美股自4月低點強勁反彈後，認為估值過高的基金經理比例飆升至91%。