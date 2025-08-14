快訊

亞洲盃男籃／未守住21分領先優勢 中華隊末節遭伊朗逆轉無緣4強

聽新聞
0:00 / 0:00

三利多點火 全球股市飆

經濟日報／ 編譯簡國帆吳孟真／綜合外電
全球股市13日盤中刷新歷史紀錄，台股邁向新高，日股破天荒漲破43,000點。（美聯社）
全球股市13日盤中刷新歷史紀錄，台股邁向新高，日股破天荒漲破43,000點。（美聯社）

由於美國關稅政策暫時塵埃落定帶來確定性，加上聯準會（Fed）9月降息預期升溫、人工智慧（AI）題材助攻，全球股市13日牛氣沖天，繼續邁向歷史紀錄，美股早盤再創新高，日股破天荒漲破43,000點，台股衝上歷史次高，陸股漲上三年多高點，新興市場也漲至近四年最高。

美股三大指數13日開高走高，標普500與那斯達克綜合指數早盤再締新猷；有美股「恐慌指數」之稱的VIX指數則降至14.46，寫1月以來新低。

當日稍早，日經225指數收盤強漲1.3%至43,274.67點，為連續第二天創紀錄，首爾Kopsi指數也漲1.1%，上證綜合指數三連漲至2021年9月來高點，印尼股市衝到近11個月新高，泰國股市邁向六個月高點。歐洲主要股市13日同步上揚，MSCI AC世界指數一度小漲0.2%至948.542，登歷史新高。

在美國12日公布7月消費者物價指數（CPI）年升幅為低於預期的2.7%後，FedWatch工具顯示，投資人預期Fed於9月降息1碼機率升至94.2%，加上美國總統川普提名白宮經濟顧問米倫為Fed理事，預料將提高Fed鴿派傾向。

然而，瑞銀在最新報告中出現罕見的「堅定看空」立場，對美國經濟、美元和美股同時發出警示。瑞銀強調，儘管投資者對美國經濟急劇放緩仍存疑慮，但多項指標顯示放緩不可避免。

美國銀行（BofA）公布的最新月報調查則顯示，在美股自4月低點強勁反彈後，認為估值過高的基金經理比例飆升至91%。

美股 美國經濟

延伸閱讀

貿易談判懸而未決…大陸改買這國黃豆 美出口商恐錯失大量銷售

半島電視台澄清遇害同仁為4人 美國拒批評以軍擊斃記者

大陸正贏得網路戰？國安專家示警美國面臨兩難 恐影響台海危機決策

拚關稅不疊加！外交部曝談判團隊後續規劃 強化台美製造業互補性

相關新聞

預期美降息 全球股市上漲

美國聯準會九月降息機率提升，帶動股匯齊揚，台股昨開高走高，在台積電創新天價帶動下，盤中最高達二萬四四○六點，距歷史高點二...

供給遠高於需求 布蘭特原油恐跌破60美元

美國能源資訊局（EIA）預測，由於全球石油供給成長速度遠高於需求，石油庫存將急遽增加，國際能源署（IEA）也警告，全球油...

美國準勞工統計局長語出驚人 就業數據停發？市場焦慮

美國總統川普提名的美國勞工統計局（BLS）局長安東尼（E.J. Antoni）曾語出驚人表示，在每月就業報告數據「更可信...

不滿關稅政策被看衰 川普酸高盛CEO專心當DJ

美國總統川普12日在Truth Social發文，點名高盛看壞關稅政策對經濟的影響，呼籲董事長兼執行長蘇德巍（David...

AI新創Perplexity出價 要收購Chrome 分析師：不看好交易成真

人工智慧（AI）新創Perplexity表示，已主動向Google提出要約，願意以345億美元收購Google的Chro...

全球減塑談判 僵局難解

全球塑膠公約的最後一輪談判預定14日落幕，但能否制定有法律約束力的公約，仍在未定之天。減少塑膠生產等爭議性議題，讓各國代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。