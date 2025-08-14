美財長：9月應降息2碼 對Fed喊話 利率水準至少要比目前低6碼

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶易起宇／綜合外電
美國財長貝森特表示，聯準會（Fed）9月決策會議應該對降息2碼（0.5個百分點）作為「起點」。美聯社
在美國就業數據疲軟、通膨沒有原先預期般嚴重後，美國財長貝森特表示，聯準會（Fed）9月決策會議應該對降息2碼（0.5個百分點）作為「起點」，且恰當的利率水準至少應該要比目前低6碼。市場加碼押注Fed將於9月降息。

貝森特13日接受彭博電視採訪時強調，現在的利率「過於具有限制性」，應該要比目前水準低「150至175個基點（6至7碼）」。

Fed上個月連續第五次按兵不動，維持聯邦資金利率目標區間在4.25%至4.5%。

貝森特12日接受福斯商業新聞網訪問時也指出，「現在真正應該思考的是，是否應在9月降息50個基點（2碼）」。

他強調，Fed於7月30日決議按兵不動的兩天後，7月就業數據疲弱，且5、6月就業成長遭大幅下修，若Fed當時掌握到下修後的數據，「可能早就降息了」。

而最新公布的7月通膨報告也顯示，經濟學家誤判了關稅的可能的影響。

他也說，「希望」白宮經濟顧問委員會（CEA）主席米倫能在Fed於9月的決策會議前，獲參議院批准出任Fed理事，為9月會議大幅降息奠定基礎。

此外，川普也持續對Fed施壓，除了重申呼籲必須降息，12日還威脅正在考慮為Fed總部翻修耗資太多一案，允許對Fed主席鮑爾提出「重大訴訟」。

