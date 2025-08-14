預期美降息 全球股市上漲

美國聯準會九月降息機率提升，帶動股匯齊揚，台股昨開高走高，在台積電創新天價帶動下，盤中最高達二萬四四○六點，距歷史高點二萬四四一六點僅差十點，終場上漲二一一點，在二萬四三七○點，來到歷史次高，整體多頭氛圍熱絡，蓄勢帶動台股指數挑戰歷史高位。

昨不僅台股收高，美國關稅政策暫時塵埃落定帶來確定性，加上美國聯準會九月降息預期升溫，全球股市牛氣沖天，美股早盤再創新高，日經二二五指數收盤強漲百分之一點三至四萬三二七四點，為連續第二天創紀錄，首爾Kopsi指數也漲百分之一點一，大陸上證綜合指數三連漲至二○二一年九月來高點。

台股昨出現資金行情，尤其是半導體與ＡＩ概念股全面走高，，台積電終場大漲廿元，收最高一千兩百元，市值飆升至卅一點一兆元，再度改寫歷史新高。大盤指數終場收在歷史次高，單日上漲百分之○點八，總市值突破七十八點七兆元，創新高。

台幣匯率因外資持續匯入，加上美元指數走弱，收在廿九點九六元，升值六點六分。