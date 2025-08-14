美財長暗示 聯準會應降息2碼

在美國就業數據疲軟、通膨未如原先預期嚴重後，美國財長貝森特十二日表示，聯準會（Ｆｅｄ）九月決策會議應該對降息兩碼（○點五個百分點）抱持開放態度。同時，市場也加碼押注聯準會將於九月降息。

貝森特接受福斯商業新聞網訪問說，「現在真正該思考的是，是否應在九月降息五十個基點（兩碼）」。他說，聯準會七月卅日決議按兵不動兩天後，七月就業數據疲弱，且五、六月就業成長大幅下修，若聯準會當時掌握下修後的數據，「可能早就降息了」，最新公布的七月通膨報告也顯示，經濟學家誤判關稅可能的影響。

他也說，「希望」白宮經濟顧問委員會（ＣＥＡ）主席米倫能在聯準會於九月十六至十七日的決策會議前，獲得參議院批准出任聯準會新任理事，為九月會議大幅降息奠定基礎。

川普持續對聯準會施壓，除重申呼籲降息，還表示正考慮為聯準會總部翻修耗資太多一案，允許對聯準會主席鮑爾提出「重大訴訟」。

美國七月通膨升幅低於預期，已強化市場的九月降息預期。ＬＳＥＧ數據指出，利率期貨市場預期九月降息一碼的機率升抵百分之九十八，高於稍早的百分之八十九。FedWatch工具也顯示，投資人預期九月降息一碼的機率為百分之九十四點二，高於前一天的百分之八十五點九。

野村與道明證券都預期將在九月降息一碼，賓州大學華頓商學院經濟學榮譽教授席格爾甚至認為，現在問題已非九月是否會降息，而是會降多少，降息兩碼「完全可行」。部分經濟學家提醒，距離九月會議有一個多月，期間有新一輪通膨與就業數據，九月降息未成定局。