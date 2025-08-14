供給遠高於需求 布蘭特原油恐跌破60美元

美國能源資訊局（EIA）預測，由於全球石油供給成長速度遠高於需求，石油庫存將急遽增加，國際能源署（IEA）也警告，全球油市明年將面臨史上最嚴重供給過剩。展望油價後市，EIA預估布蘭特原油現貨第4季平均價格將跌破每桶60美元，是五年來首見。

EIA在12日出爐的8月短期能源展望中預估，隨著全球石油供給成長率遠高於石油產品需求，油價將大幅下跌。EIA預期，2025年第4季布蘭特原油平均價格約每桶58美元，低於7月的70多美元，2026年平均價格也將僅略高於每桶50美元。

EIA代理局長納利（Steve Nalley）說：「石油市場充滿不確定性。從過去經驗來看，如果庫存以未來數月預估成長速度增加，油價會大跌。」

另一方面，IEA也在13日公布的月報中預估，2025年全球石油供給將增加每日250萬桶，高於原本預測的每日210萬桶，需求可能增加每日68萬桶，代表供給成長速度是需求三倍多。

全球石油供給明年增速預估也從每日130萬桶上修至每日190萬桶，需求預估增加每日70萬桶。IEA預期，石油庫存明年將以每日296萬桶的速度增加，甚至比2020疫情年平均增速來得快。

IEA說：「最新數據顯示主要經濟體需求低迷，由於消費者信心持續疲弱，需求強勁反彈似乎遙不可及。」

隨著石油輸出國組織（OPEC）、俄羅斯與其他盟友決定加速取消最新減產措施，這個合稱為OPEC+的組織原油供給節節攀升。EIA預期全球石油產量成長將大多來自OPEC+國家，是該部門2023年開始公布OPEC+產量預測以來首見，IEA也將上修石油供給預估歸因於OPEC+產量目標上升。

布蘭特原油10月期貨價格13日盤中一度下跌0.9%，報每桶65.55美元，美國西德州中級原油期貨跌1%，但隨後雙雙回升至平盤附近。由於OPEC+和競爭對手不斷提高石油供給，川普挑起的貿易戰將衝擊經濟成長的憂慮也日益升高，原油價格今年已跌約12%。