美國準勞工統計局長語出驚人 就業數據停發？市場焦慮

美國總統川普提名的美國勞工統計局（BLS）局長安東尼（E.J. Antoni）曾語出驚人表示，在每月就業報告數據「更可信」之前，應該暫停發布，儘管白宮稍後澄清BLS將繼續每月公布就業報告，但這一連串風波已加深投資人的「數據焦慮」。

川普11日宣布，他計劃提名保守派智庫傳統基金會的經濟學家安東尼，接任BLS局長，聯邦參議院可能最快10月確認這項人事案。川普在BLS於8月1日公布意外疲軟的7月就業報告後，以出於政治目的操縱數據為由，開除前BLS局長麥肯塔芙。

不過，安東尼在福斯新聞12日播出的專訪中，質疑每月就業報告的精確性，「企業到底要怎麼規劃－或是聯準會（Fed）要怎麼執行貨幣政策－如果他們不知道我們的經濟增加或流失多少就業」？

他也提議，在每月就業數據更正、提高精確度之前，都應該暫停發布，而且改為每季公布。這項訪談是在8月4日、川普提名安東尼為BLS局長之前進行。

不過，白宮新聞祕書李維特12日稍後被問到BLS是否仍將每月就業報告時，回應「我認為這是我們的計劃，也是我們的希望，希望這些每月報告將是美國人民能夠信任的數據」。