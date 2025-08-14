快訊

亞洲盃男籃／未守住21分領先優勢 中華隊末節遭伊朗逆轉無緣4強

美國準勞工統計局長語出驚人 就業數據停發？市場焦慮

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美國總統川普提名的美國勞工統計局（BLS）局長安東尼（E.J. Antoni）曾語出驚人表示，在每月就業報告數據「更可信」之前，應該暫停發布，儘管白宮稍後澄清BLS將繼續每月公布就業報告，但這一連串風波已加深投資人的「數據焦慮」。

川普11日宣布，他計劃提名保守派智庫傳統基金會的經濟學家安東尼，接任BLS局長，聯邦參議院可能最快10月確認這項人事案。川普在BLS於8月1日公布意外疲軟的7月就業報告後，以出於政治目的操縱數據為由，開除前BLS局長麥肯塔芙。

不過，安東尼在福斯新聞12日播出的專訪中，質疑每月就業報告的精確性，「企業到底要怎麼規劃－或是聯準會（Fed）要怎麼執行貨幣政策－如果他們不知道我們的經濟增加或流失多少就業」？

他也提議，在每月就業數據更正、提高精確度之前，都應該暫停發布，而且改為每季公布。這項訪談是在8月4日、川普提名安東尼為BLS局長之前進行。

不過，白宮新聞祕書李維特12日稍後被問到BLS是否仍將每月就業報告時，回應「我認為這是我們的計劃，也是我們的希望，希望這些每月報告將是美國人民能夠信任的數據」。

川普 美國

延伸閱讀

川普與烏歐領袖開視訊會議 馬克宏：川普保證基輔參與領土談判

不愛遊說的黃仁勳近來頻穿梭美中 砸百萬出席川普餐會

川普烏克蘭交易 是否犧牲台灣？

川普聯邦接管華府對付暴力 居民對成效抱持懷疑

相關新聞

預期美降息 全球股市上漲

美國聯準會九月降息機率提升，帶動股匯齊揚，台股昨開高走高，在台積電創新天價帶動下，盤中最高達二萬四四○六點，距歷史高點二...

供給遠高於需求 布蘭特原油恐跌破60美元

美國能源資訊局（EIA）預測，由於全球石油供給成長速度遠高於需求，石油庫存將急遽增加，國際能源署（IEA）也警告，全球油...

美國準勞工統計局長語出驚人 就業數據停發？市場焦慮

美國總統川普提名的美國勞工統計局（BLS）局長安東尼（E.J. Antoni）曾語出驚人表示，在每月就業報告數據「更可信...

不滿關稅政策被看衰 川普酸高盛CEO專心當DJ

美國總統川普12日在Truth Social發文，點名高盛看壞關稅政策對經濟的影響，呼籲董事長兼執行長蘇德巍（David...

AI新創Perplexity出價 要收購Chrome 分析師：不看好交易成真

人工智慧（AI）新創Perplexity表示，已主動向Google提出要約，願意以345億美元收購Google的Chro...

全球減塑談判 僵局難解

全球塑膠公約的最後一輪談判預定14日落幕，但能否制定有法律約束力的公約，仍在未定之天。減少塑膠生產等爭議性議題，讓各國代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。