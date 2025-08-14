不滿關稅政策被看衰 川普酸高盛CEO專心當DJ

快訊

經濟日報／ 編譯陳韻涵／綜合外電

美國總統川普12日在Truth Social發文，點名高盛看壞關稅政策對經濟的影響，呼籲董事長兼執行長蘇德巍（David Solomon）撤換集團的首席經濟學家，並譏諷他用人不識，「不如專心當個DJ」。

川普上周無預警要求英特爾執行長陳立武立即辭職，12日又發文籲蘇德巍「去找個新經濟學家」，因為高盛很久以前便對市場和關稅做出「不良預測」；川普堅稱，關稅並未對美國經濟造成通膨或其他問題。

另外，川普譏諷蘇德巍「不如專心當個DJ」，這是蘇德巍過往的副業。

高盛首席經濟學家海濟斯因2008年預測房貸違約可能導致嚴重的經濟衰退而打響名號，他和團隊也預測關稅政策將削弱勞動市場，導致通膨上升並拖累美國經濟成長，呼應其他主流經濟學者的看法。

川普在貼文中表示，在大多數情況下，支付關稅的不是消費者，「主要是企業和政府，且多由外國企業和政府埋單」。

美國總統直接干預企業高層人事實屬罕見。自1月上任以來，川普不斷公開批評各大企業的政策與運作方式，上周無預警要求陳立武立即辭職，更讓外界一片譁然。陳立武本周初造訪白宮、晉見川普後，川普的態度便隨之軟化，改口稱願與英特爾合作，並盛讚陳立武的成功是「了不起的故事」。

