全球減塑談判 僵局難解

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
全球塑膠公約的最後一輪談判預定14日落幕，減少塑膠生產等爭議性議題，讓各國代表陷入僵局。（歐新社）
全球塑膠公約的最後一輪談判預定14日落幕，但能否制定有法律約束力的公約，仍在未定之天。減少塑膠生產等爭議性議題，讓各國代表陷入僵局。

英國獨立報報導，去年南韓釜山的會議破局後，這次談判5日在瑞士日內瓦登場、為期十天，意在把三年來的談判，化成涵蓋整個塑膠生命周期的公約，也就是從塑膠生產到廢棄。

由環境與衛生組織組成的聯盟表示，在首周的會議後，各國「行動速度過慢」，那些「出聲阻撓的國家」可能迫使談判走向「最低限度共識」的結果。他們警告，若無法迅速妥協，本次談判成果，將無法因應塑膠造成的龐大危害。

最大的歧異點，出在針對主要塑膠聚合物供應的第六條條款，兩大陣營爭執是否應強制規範塑膠減產：雄心勃勃的減塑國聯盟（High Ambition Countries），正在推動制定具法律約束力的強力條款，公衛倡議人士也說，必須限產塑膠，從源頭解決塑膠的汙染危害；然而，石化品生產大國與盟邦，則主張應該聚焦於廢棄塑膠的管理與回收。

綠色和平全球減塑專案負責人福布斯說，癥結點就是塑膠生產，「如果你想要終結塑膠汙染，就必須停止生產這麼多塑膠。就是這麼簡單。」「化石燃料產業是全球數一數二強大的企業利益，業者眼看運輸與能源需求滑落，便為了短期利益加碼增產塑膠，代價卻是由世人承受。」

民間團體指控，塑膠業界企圖以推廣「循環性」來取代減產，藉此削弱條約內容，並推廣爭議性的「化學回收」技術；環保人士形容這些技術會造成汙染。所謂循環性，是指透過重複使用與回收，盡可能延長使用時間；但批評者指出，這個概念正被濫用，為維持塑膠的高生產量辯護，卻不去解決問題根源。

日內瓦 法律約束

