AI大模型殺價競爭 白熱化

繼OpenAI上周宣布，未來一年將以1美元價格，提供ChatGPT企業版給美國行政機構使用，競爭對手Anthropic宣布旗下Claude模型也將以近乎免費的價格，供美國行政、立法、司法三大部門之用，反映人工智慧（AI）業者間競爭激烈。

Anthropic在12日表示，企業版和政府版Claude模型將以每機構每年1美元的價碼，提供給美國所有政府部門，執行長阿莫戴（Dario Amodei）表示：「美國的AI領導地位，需要政府能夠使用能力最強、最可靠AI工具。」

Anthropic加碼跟進，以回應OpenAI試圖削價競爭。這是策略性舉動，來擴大該公司在聯邦政府AI使用的立足點，也是AI業者努力加強與決策和監管機構關係的最新例證。

AI公司爭奪美國政府客戶的競爭愈發激烈。Anthropic 6月推出專為美國國安客戶打造的Claude Gov模型。美國國防部7月宣布，發給Anthropic、Google、OpenAI和馬斯克的xAI，最高2億美元的AI開發合約。同日稍晚，xAI宣布推出Grok政府版模型。OpenAI也計劃明年初開設位在華盛頓特區的第一家辦公室。