聽新聞
0:00 / 0:00
AI大模型殺價競爭 白熱化
繼OpenAI上周宣布，未來一年將以1美元價格，提供ChatGPT企業版給美國行政機構使用，競爭對手Anthropic宣布旗下Claude模型也將以近乎免費的價格，供美國行政、立法、司法三大部門之用，反映人工智慧（AI）業者間競爭激烈。
Anthropic在12日表示，企業版和政府版Claude模型將以每機構每年1美元的價碼，提供給美國所有政府部門，執行長阿莫戴（Dario Amodei）表示：「美國的AI領導地位，需要政府能夠使用能力最強、最可靠AI工具。」
Anthropic加碼跟進，以回應OpenAI試圖削價競爭。這是策略性舉動，來擴大該公司在聯邦政府AI使用的立足點，也是AI業者努力加強與決策和監管機構關係的最新例證。
AI公司爭奪美國政府客戶的競爭愈發激烈。Anthropic 6月推出專為美國國安客戶打造的Claude Gov模型。美國國防部7月宣布，發給Anthropic、Google、OpenAI和馬斯克的xAI，最高2億美元的AI開發合約。同日稍晚，xAI宣布推出Grok政府版模型。OpenAI也計劃明年初開設位在華盛頓特區的第一家辦公室。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言