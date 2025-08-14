AI新創Perplexity出價 要收購Chrome 分析師：不看好交易成真

人工智慧（AI）新創Perplexity表示，已主動向Google提出要約，願意以345億美元收購Google的Chrome瀏覽器。這個價碼遠遠超過Perplexity本身的估值，但該公司透露，已有金主同意資助所需資金，只是分析師認為此開價遠遠低估了Chrome的價值，並不看好此交易能成真。

Perplexity於2022年12月在加州成立，7月時的最新估值約為180億美元，最知名的產品是AI驅動搜尋引擎，可為用戶提供簡潔明瞭的回答，並附上網路原始資料的連結。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳曾說過，他在工作上一直有使用AI工具，尤其是Perplexity。上個月，Perplexity已推出自家的AI瀏覽器，取名「Comet」。

據了解，臉書母公司Meta曾在今年稍早接觸Perplexity，討論收購可能性，但雙方最終未達成協議。

這名分析師推測，由於Perplexity已有一款與Chrome競爭的瀏覽器，這家新創可能正試圖以此鼓動其他公司參與競購，或要「影響有關反壟斷懸著的裁決」。

Chrome是Google在2008年推出的瀏覽器，為該公司提供數據，用於精準廣告投放。去年法官裁定，Google在其核心的網路搜尋市場中，擁有不合法的壟斷地位。美國司法部建議，Google在反壟斷訴訟敗訴後，出售Chrome瀏覽器。Google回應，司法部正推動「激進的干預」，並批評司法部的提議「太過廣泛」，但尚未透露將如何調整業務來因應法官的反壟斷裁決。

但Robert W. Baird分析師塞巴斯汀說，Perplexity的出價「遠遠低估了Chrome的價值，不能被當作一項嚴肅的提案」。他認為，Chrome的實際價值接近1,000億美元。他並推斷，強制要求Google出售Chrome的可能性不高，其他補救措施也可以實現法院的目標。

Perplexity此次對Chrome的收購要約，並非該公司首次嘗試大膽併購。今年1月，Perplexity就曾向短影音平台TikTok提出合併建議，不過截至目前，提案還未實現。

由於監管的壓力威脅到Google對Chrome的掌控，OpenAI、Yahoo和私募股權業者阿波羅全球管理公司都曾表達對Chrome的興趣。