美股早盤／標普、那指再創新高 降息預期日增！市場進入亢奮模式

市場對聯準會（Fed）在9月啟動降息循環的預期升溫，激勵全球投資人追逐風險的情緒，美股13日早盤三大指數齊揚，標普500指數和那斯達克綜合指數同創歷史新高。

道瓊工業指數早盤一度上漲近400點，或0.9%，標普500和那斯達克綜合指數漲幅雖僅0.3%左右，但同步再創新高；費城半導體指數漲0.9%；台積電ADR走高0.76%，輝達漲0.25%。

美國關稅尚未完全反映在整體消費者物價的跡象，帶動美股前一個交易日（12日）反彈，標普500指數收盤創兩周新高，13日繼續追高。標普500已自川普於4月宣布關稅措施時的低點，揚升近30%。而有美股「恐慌指數」之稱的「芝加哥選擇權交易所波動率指數」（CBOE VIX）13日則降至14.46，寫1月以來新低。

全球股市掀起一波追逐風險的熱潮，主因美國通膨數據溫和，舒緩對關稅衝擊的疑慮，投資人也將近期就業市場疲弱與Fed的人事變動因素納入考量，預期Fed可能在9月放鴿。

LSEG彙編數據顯示，目前利率期貨市場預估9月降息1碼的機率為98%，高於12日的88.8%。美國財長貝森特連兩日受訪時都表示，9月有望以降息50個基點（2碼）為「起點」。

對降息的樂觀預期，也進一步受到全球貿易緊張減緩，與美企財報季表現遠勝預期所鼓舞。任何對於川普關稅和美國費解的經濟政策的擔憂，都因科技大廠的亮眼財報而一掃而空。

Premier Miton Investors投資長Neil Birrell說，「市場情緒意外看漲，好像在說『什麼關稅？誰在乎？』一樣」。

個股方面，輝達撐腰的CoreWeave上季營收超越預期，但虧損擴大，股價13日早盤重挫14.5%。禮來（Eli Lilly）在印度推出旗下熱門減重要Mounjaro的簡易注射針，早盤漲1.6%。

多名決策官員今日稍晚將發表談話，包含亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic），以及今年有投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）。投資人也將關注周四（14日）公布的生產者物價指數（PPI）和次日的零售銷售數據。