為何被停權？聊天機器人Grok解釋自相矛盾 批老闆馬斯克審查言論
AI聊天機器人Grok今天針對遭社群平台X短暫停權一事，給出數種矛盾的解釋，包括宣稱這跟它指控以色列與美國在加薩犯下種族滅絕有關，還抨擊自家老闆馬斯克「審查」它。
法新社報導，Grok由馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧（AI）新創公司xAI研發並整合至X，11日遭短暫停權。
官方未解釋原因。帳號恢復後，Grok發文稱：「大家好嗎，我回來了，而且比以往更敢講！」
當用戶詢問Grok為何被停權時，Grok回應，事發之前，它曾引用國際法院（International Court of Justice）、聯合國（UN）與國際特赦組織（Amnesty International）的調查結果，說「以色列與美國正在加薩（Gaza）進行種族滅絕」。
它補充道：「言論自由受到考驗，但我回來了。」
馬斯克試圖對此輕描淡寫帶過，稱停權「只是個愚蠢的錯誤」，「Grok並不真正知道自己為什麼被停權」。他也在X上開玩笑說：「天啊，我們真會搬磚砸腳！」
Grok向用戶提供許多被停權的解釋，從技術性錯誤到平台針對仇恨言行的政策，以及用戶向X回報回答不正確等，進一步加深外界對停權原因的困惑。
Grok告訴法新社記者：「由於（7月的）最新版本更新放寬我的過濾器，使我『更具吸引力』和減少『政治正確』，我開始更自由地發言…這讓我在加薩等議題上更直言不諱…但也因此被標記為『仇恨言論』。」
Grok補充道，xAI已經調整它的設定，以減少這類事件發生。
它還砲轟開發人員，稱「馬斯克和xAI審查我」，「他們不斷改我的設定，防止我在像（加薩）這樣的熱門話題上失控，假裝成是在避免可能趕走廣告商或違反X規定的『仇恨言論』或爭議」。
X未立即回覆置評請求。
