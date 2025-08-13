美股太貴難下手？美銀揭露撿便宜「寶庫」 最推薦一類股

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國銀行認為，儘管價位已攀上極高水準，目前美國股市仍有一個能提供投資人優質標的的領域。路透
美國股市12日收盤再創歷史新高，標普500指數累計已從4月低點大漲近三成。美國銀行（BofA）認為，儘管價位已攀上極高水準，目前美股仍有一個能提供投資人優質標的的領域。

美銀研究員12日在報告中表示，美國小型股與中型股投資機會逐漸浮現，看多這些股票未來表現。成分股以小型股為主的羅素2000指數今年來截至12日小漲2.4%，漲幅小於標普500指數的9.6%。

美銀曾看好未來十年小型股表現將優於大盤，理由有三。首先，從歷史來看，小型股價位仍被低估；其次，美國經濟正在醞釀的一些利多可望為小型股帶來助益，例如企業鮭魚返鄉，以及新一波資本支出來臨；第三，獲利逐漸走出衰退。美銀指出，小型股獲利似乎終於擺脫頹勢，羅素2000指數部分小型股企業第2季長出「綠芽」。

不過，美銀強調，基於美國聯準會（Fed）今年大舉降息期待可能落空的風險，對羅素2000指數短線走勢持謹慎態度。美銀也指出，儘管具備走多潛力，小型股仍持續面臨關稅風險。

除了小型股，中型股也可能大有可為。美銀指出，目前中型股也處於「跳樓大拍賣」狀態，相對於大型股預估本益比約0.75倍，溢價是2001年以來最低。另外，中型企業基本面也優於小企業，而且資產負債表較「乾淨」，面臨的關稅風險較小，比起小型股吸引力更強。

美銀表示，縱觀小型與中型企業，該行特別看好金融股。美銀策略師說：「從相對價位、修正、技術面及美銀分析師調升與調降評等的情況來看，金融股一直在我們的中小型股量化分析排名第一。大多數中型銀行業者第2季調升淨利息收入預估，貸款成長也優於預期，這可能縮限短期存款成本壓力。」

