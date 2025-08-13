不限晶片？輝達晶片出口分潤協議 貝森特：可能擴展至其他產業

美國晶片巨擘輝達和超微同意將其對中國大陸出售的部分晶片收益15%交給美國政府，作為獲得核發出口許可的條件。美國財政部長貝森特13日說，前述協議可能搬到其他產業來用，也否認這存在國安疑慮。

貝森特接受彭博電視訪問時說，「隨著時間，我想我們可能其他產業看到它（收益上繳協議）」，這種協議現在很特別，「但我們現在有模型和Beta測試，為何不擴大呢？」他也說，此事不存在國安疑慮，「我們不會出售任何高階晶片」。

白宮發言人李維特12日已在記者會說，目前這項安排只涉及2家公司，「未來也許擴及其他公司」。她認為這是一項有創意的想法及解決方案，至於合法性及具體運作方式，商務部仍在釐清；她也強調，川普及其貿易團隊提出該構想，旨在為美國民眾爭取好的協議。