美股漲沒道理？策略師：經濟「重開機」啟動新4年大多頭周期

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
華爾街策略師認為，美股後市仍會繼續攀漲，標普500指數目標價明春上看7,500點，但看多理由不只是利率展望而已。美聯社
美國7月消費者物價指數（CPI）年增率低於預期，聯準會（Fed）9月降息在望，激勵美國股市12日再創新高。華爾街策略師認為，美股後市仍會繼續攀漲，標普500指數明春目標價上看7,500點，但看多理由不只是利率展望而已。

空軍屢挫屢敗 標普500明春上看7,500點

加拿大財富管理公司Wellington-Altus首席市場策略師索恩預期，到明年春季前，標普500指數目標價上看7,500點，亦即較12日收盤價再漲16%。Yardeni Research總裁雅德尼則把標普500指數2026年終目標價訂在7,500點。

在華爾街向來月「大多頭」之稱的Fundstrat策略師Tom Lee也對美股後市極為樂觀。他形容，此刻美國目睹一波「不合理的漲勢」，在財政改造、科技革命和他所謂「務實創新再覺醒」的大環境下，大膽押注的投資人獲得獎賞。他補充說，美國聯邦政府6月呈現罕見的預算盈餘，證明華爾街和「債券義勇軍」的顧慮被拋在一邊。（不過，美國財政部日前表示，7月又陷入預算赤字，金額達2,910億美元）

他說：「悲觀預測為何沒成真？答案似乎是：移動球門。如果不是赤字，就是通膨；如果不是通膨，那就是監管不確定性，或地緣政治風險。債券義勇軍恐懼時的軍力最旺，但實際數據與他們的論述愈來愈兜不起來。沒錯，華爾街的卡珊德拉（悲觀預言者）已自成一種產業。」

Lee的研究報告並未直接評論7月CPI報告，但他在社群媒體上表示，過去三個月期間，美國年化通膨率是2.3%，由此推論，Fed降息2碼（0.5個百分點）的選擇應該是在檯面上。

經濟「重開機」啟動大多頭周期

他並表示，白宮的政策已觸動一股結構性重新設定，類似「經濟體系重開機」，4月2日宣布「解放日」關稅即標幟著「新四年周期」的開端，往年與資產行情大漲有關。

除了美股外，Lee也看好加密幣前景，尤其讚揚美國國會通過監管穩定幣的「Genius Act」，以及將證管會（SEC）與商品期貨交易委員會（CFTC）監管職權分開的「Clarity Act」（尚待參議院批准）。

他說：「區塊鏈和數位資產並不是投機泡沫或騙局，而是數位經濟賴以起飛的跑道。有了嚴格的監管、定期的審計，以及全球的標準，這些技術已贏得機構和散戶投資人的信賴。」

至於黃金和比特幣，他認為是「現代投資組合的基本資產」，並建議投資人除了工業股和金融股外，也加碼投資人工智慧（AI）、區塊鏈、代幣化和數位資產基礎設施領導者。

索恩呼應上述看法。他說：「政治周期重新設定、市場展望看漲，以及區塊鏈創新解放，這些趨勢合流提供一世代難逢的機會。能認清並順應這些趨勢變化的投資人，將掌握未來成功的最佳優勢。」

