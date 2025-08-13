綠洲演唱會的意外效應 恐推升英國通膨

英倫搖滾天團綠洲合唱團（Oasis）舉辦復出巡迴演唱會，門票已銷售一空。外界擔心，倘若開唱日期強碰數據蒐集日，恐怕會推升英國物價，使英格蘭銀行（英國央行）的降息決策更加棘手。

彭博資訊報導，經濟學家預估，要是綠洲合唱團的演唱日期，碰上英國國家統計局的數據蒐集日，可能將使英國原已復熾的通膨率，再推升最多4個基點。這與泰勒絲（Taylor Swift）去年英國演唱會的情況類似：當時許多評論者主張，演唱會使旅館漲價，推升了服務業通膨。但綠洲合唱團對通膨的影響，將是暫時性，僅限於7、8月數據，巡演將於9月移師北美。

英國央行決策官員上周以五票對四票的差異，勉強通過降息。凱投宏觀（Capital Economics）首席英國經濟學家戴爾斯說，部分央行官員憂慮通膨長期處於高檔，想減緩降息速度，通膨加劇會給他們更多有力證據。

道明證券（TD Securities）表示，整體通膨率最多將被推升4個基點。其數據顯示，8月8月演唱會前一天的三星級旅館價格，較去年同期上65%，四星級旅館則年比上漲50%。

巴克萊統計，粉絲參加綠洲演唱會，預計將支出逾10億英鎊（13億美元），等於平均每人將花費766英鎊。然而，經濟學家相信，這類事件不大可能是經濟的重大助力，因歌迷會減少其他消費，來抵銷演唱會開支。